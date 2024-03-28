Эквайринг использует почти 90% омских малых предприятий

Лидерами по использованию эквайринга в Омске оказались предприятия розничной торговли: магазины «у дома», точки продаж одежды, обуви и хозяйственных товаров составляют 52% от общего числа клиентов. На втором месте — фитнес-центры, гостиницы и салоны красоты, их доля — 24%. Топ-3 замыкают компании пассажирских и грузовых перевозок — их 14% от общего числа. На четвертом месте автосервисы и магазины запчастей, доля которых составляет 10%. Интересно, что продуктовые магазины и салоны красоты чаще всех применяют новую технологию SoftPos.