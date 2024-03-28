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Эквайринг использует почти 90% омских малых предприятий

Эквайринг использует почти 90% омских малых предприятий

28 марта 2024, 03:06
Фото: 1MI
Рынок торгового эквайринга в Омске проанализировал ПСБ.

Из аналитики банка следует, что на сегодня около 90% малых предпринимателей, которые обслуживаются в банке, используют безналичные платежи и сервис быстрых зачислений. При этом каждый третий перешел на SoftPos — технологию, которая позволяет оплачивать товары и услуги, приложив гаджет покупателя к смартфону продавца.

«Малый бизнес Омска активно использует торговый эквайринг от ПСБ как наиболее эффективное решение для безналичных расчетов с клиентами и покупателями. При этом всё больше пользователей эквайринга переходят на технологию SoftPos, которая позволяет вместо переносного терминала установить приложение на смартфон продавца или курьера и использовать мобильное устройство в качестве терминала для платежей», — прокомментировала Ольга Дубровина, региональный директор филиала ПСБ в Омске.

Лидерами по использованию эквайринга в Омске оказались предприятия розничной торговли: магазины «у дома», точки продаж одежды, обуви и хозяйственных товаров составляют 52% от общего числа клиентов. На втором месте — фитнес-центры, гостиницы и салоны красоты, их доля — 24%. Топ-3 замыкают компании пассажирских и грузовых перевозок — их 14% от общего числа. На четвертом месте автосервисы и магазины запчастей, доля которых составляет 10%. Интересно, что продуктовые магазины и салоны красоты чаще всех применяют новую технологию SoftPos.

#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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