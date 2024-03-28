Дело — труба. Как создавался, приватизировался и постепенно разрушался ОмскВодоканал

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В систему хозяйства «ОмскВодоканала» входит четыре речных водозабора, два комплекса водопроводных очистных сооружений общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки, два комплекса очистных сооружений канализации общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки (в Омске и Крутой Горке), 101 водопроводная насосная станция 3-го и 4-го подъемов, 102 канализационные насосные станции.
Предприятие обслуживает водопроводные сети протяженностью 1868 км и сети канализации протяженностью 1318 км.
Считается, что инициатором передачи «ОмскВодоканала» в аренду стал первый губернатор Омской области Леонид Полежаев. Сам процесс проходил через подконтрольный горсовет и покладистого мэра Омска Евгения Белова под предлогом изношенности сетей и необходимости вложений огромных средств. В ноябре 2004 года ООО «Евразийское водное партнерство» выиграло открытый конкурс и подписало с мэрией Омска соглашение о стратегическом партнерстве по управлению и развитию городских систем водоснабжения и водоотведения. В марте 2005 года предприятие сразу после приватизации было преобразовано из МУП «Водоканал» в ОАО «ОмскВодоканал».
В 2007 году около 75% акций компании приобретает «Росводоканал», остальное продолжало находиться в собственности офшора сына губернатора Полежаева Алексея. Сумма сделки тогда оценивалась примерно в 70 млн долларов.
Городская администрация затем долго судилась с «Омскводоканалом», желая повысить стоимость ежегодной аренды с 200 до 400 млн рублей, но долгие суды результатов не принесли. В итоге нашли компромисс — предприятие будет платить бюджету 200 млн живыми деньгами, еще 200 млн — «натурой» в виде ремонта арендуемых сетей водоснабжения и канализации.
Однако, низкая арендная плата не способствовала ремонту сетей Водоканала. Крайне опасным является средний физический износ сетей водоснабжения на территории Омска, который составляет 75,2%, сетей водоотведения — 79,1%. Нуждающихся в ремонте или замене водопроводных сетей — 778,8 км, водоотведения — 711,8 км» (доклад прокуратуры на заседании Омского горсовета в 2023 году).
Отвечать за эту неразбериху с арендой пришлось бывшему первому заместителю директора департамента имущественных отношений Вадиму Меренкову. Следствие посчитало, что именно по его вине бюджет недосчитался 884 млн рублей — именно столько мог бы получить город, если бы чиновник утвердил повышение стоимости аренды.
В конце февраля 2024 года в дело вмешалась областная прокуратура с требованием расторгнуть договор аренды муниципального имущества. Причиной, по версии СМИ, стало несоблюдений условий договора о привлечении «ОмскВодоканалом» частных инвестиций из внетарифных источников на сумму более 4,3 млрд рублей.
Отметим, что в 2021 году сменилась структура акционеров «Омскводоканала». зарегистрированный на Кипре офшор GENILE TRADE LIMITED, который владел почти 75% акций компании, прекратил деятельность. Сейчас, согласно данным ГМЦ Росстата, эта доля принадлежит неназванной российской коммерческой организации.
Группа «Росводоканал» входит в «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Сейчас ресурсоснабжающий гигант завершил приобретение водоканала в Томске, готовится купить аналогичные активы в Ростовской, Свердловской, Челябинской и нескольких других областях.
Проект «Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области».