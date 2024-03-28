Дело — труба. Как создавался, приватизировался и постепенно разрушался ОмскВодоканал

Считается, что инициатором передачи «ОмскВодоканала» в аренду стал первый губернатор Омской области Леонид Полежаев. Сам процесс проходил через подконтрольный горсовет и покладистого мэра Омска Евгения Белова под предлогом изношенности сетей и необходимости вложений огромных средств. В ноябре 2004 года ООО «Евразийское водное партнерство» выиграло открытый конкурс и подписало с мэрией Омска соглашение о стратегическом партнерстве по управлению и развитию городских систем водоснабжения и водоотведения. В марте 2005 года предприятие сразу после приватизации было преобразовано из МУП «Водоканал» в ОАО «ОмскВодоканал».