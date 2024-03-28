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Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:07

Омский следком начал проверку аварийного жилого дома из-за угрозы обрушения

Боятся обрушения. Омский следком начал проверку аварийного жилого дома

28 марта 2024, 13:07
Фото: 1MI

Омский следком начал проверку аварийного жилого дома из-за угрозы обрушения

Следственный комитет проводит проверку дома после сообщения из СМИ, жильцы аварийного здания опасаются обрушения потолка из-за протекания крыши.

Сотрудники СУ СК России по Омской области проводят доследственную проверку по сообщению из СМИ об аварийном состоянии жилого дома по адресу Комбинатский переулок, 12.

Двухэтажный дом был построен в 1953 году. Предварительно установлено, что в 2018 строение признали аварийным, но жильцов так и не расселили. Среди главных проблем здания — протекающая крыша. Омичи начали опасаться, что из-за активного таяния снега в период оттепели потолочное перекрытие может не выдержать и обрушиться.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, после чего вынесут процессуальное решение.

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