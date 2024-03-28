Боятся обрушения. Омский следком начал проверку аварийного жилого дома

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сотрудники СУ СК России по Омской области проводят доследственную проверку по сообщению из СМИ об аварийном состоянии жилого дома по адресу Комбинатский переулок, 12.
Двухэтажный дом был построен в 1953 году. Предварительно установлено, что в 2018 строение признали аварийным, но жильцов так и не расселили. Среди главных проблем здания — протекающая крыша. Омичи начали опасаться, что из-за активного таяния снега в период оттепели потолочное перекрытие может не выдержать и обрушиться.
В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, после чего вынесут процессуальное решение.