Боятся обрушения. Омский следком начал проверку аварийного жилого дома

Двухэтажный дом был построен в 1953 году. Предварительно установлено, что в 2018 строение признали аварийным, но жильцов так и не расселили. Среди главных проблем здания — протекающая крыша. Омичи начали опасаться, что из-за активного таяния снега в период оттепели потолочное перекрытие может не выдержать и обрушиться.