Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Алексей Сергеевич Копайгородский возглавляет сочинскую администрацию с 2019 года. За это время в городе были построены новые мосты, дороги, удобные транспортные развязки. Жители города хвалят местные парки, за которыми все это время ухаживают местные власти. Люди отмечают появление в городе новых объектов спортивной, культурной инфраструктуры. Строятся новые школы и детские сады, открываются гостиницы, кафе, рестораны. Сочи стал принимать туристов не только летом, но и в межсезонье и даже зимой. В городе построены горнолыжные курорты, передает yugopolis.ru.
Немало сделано в Сочи в рамках нацпроекта «Культура». Также при главе города Копайгородском в 10 раз выросло финансирование туризма. Обеспечивается сохранность исторических курортных комплексов, например санатория «Маяк», который в перспективе получит статус современного оздоровительного центра для тех, кто страдает нарушением слуха.
«Есть все основания считать, что в скором времени Сочи станет крупнейшей в России здравницей. Мэр Копайгородский инициирует важные в этом направлении проекты, при нем началось строительство не только гостиниц, но и санаториев, это очень важно», — отмечает Татьяна, пенсионер, живущая в Сочи с рождения.
Горожане рассказывают о вкладе действующего мэра в сохранение экологии. При Копайгородском реализовано несколько знаковых проектов в этом направлении. В частности, был принят комплекс мер по повышению качества воды в местной реке, открылись природные парки и заповедники.
В соцопросах жители Сочи положительно оценивают работу мэра Алексея Сергеевича Копайгородского. Они доверяют ему.
«Копайгородский — первый мэр, который работает на совесть, на благо нашего города. Он использует все свои ресурсы, возможности и действительно радеет за Сочи, старается сделать жизнь горожан лучше», — считает Николай, пенсионер, живущий в Сочи 30 лет.
Также люди отмечают повышение уровня развития транспортной сети, инфраструктуры, здравоохранения, образования, темпов строительства жилья. Судя по многим отзывам сочинцев, при Копайгородском в городе исчезло такое явление, как безработица.
Стараниями мэра Сочи Алексея Копайгородского город становится все более привлекательным для потенциальных инвесторов. Это обуславливает интенсивный рост местной экономики и, как следствие, появление вакансий, в том числе для местных жителей.
Еще больше об изменениях города можно прочитать здесь.