Жители Сочи высказали мнение о работе мэра Алексея Копайгородского

Алексей Сергеевич Копайгородский возглавляет сочинскую администрацию с 2019 года. За это время в городе были построены новые мосты, дороги, удобные транспортные развязки. Жители города хвалят местные парки, за которыми все это время ухаживают местные власти. Люди отмечают появление в городе новых объектов спортивной, культурной инфраструктуры. Строятся новые школы и детские сады, открываются гостиницы, кафе, рестораны. Сочи стал принимать туристов не только летом, но и в межсезонье и даже зимой. В городе построены горнолыжные курорты, передает yugopolis.ru.