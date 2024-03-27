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Мэр Сочи Копайгородский

Жители Сочи высказали мнение о работе мэра Алексея Копайгородского

27 марта 2024, 11:33
Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Мэр Сочи Копайгородский
Рядовые сочинцы и отдельные политологи и экономисты отмечают заслуги мэра Алексея Копайгородского в развитии города. Речь идет о строительстве социальной и туристической инфраструктуры, охране экологии. Люди, прожившие в Сочи всю жизнь, выразили свое мнение о работе Копайгородского.
Алексей Сергеевич КопайгородскийАлексей Сергеевич Копайгородский
Алексей Сергеевич Копайгородский
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Алексей Сергеевич Копайгородский возглавляет сочинскую администрацию с 2019 года. За это время в городе были построены новые мосты, дороги, удобные транспортные развязки. Жители города хвалят местные парки, за которыми все это время ухаживают местные власти. Люди отмечают появление в городе новых объектов спортивной, культурной инфраструктуры. Строятся новые школы и детские сады, открываются гостиницы, кафе, рестораны. Сочи стал принимать туристов не только летом, но и в межсезонье и даже зимой. В городе построены горнолыжные курорты, передает yugopolis.ru.

Немало сделано в Сочи в рамках нацпроекта «Культура». Также при главе города Копайгородском в 10 раз выросло финансирование туризма. Обеспечивается сохранность исторических курортных комплексов, например санатория «Маяк», который в перспективе получит статус современного оздоровительного центра для тех, кто страдает нарушением слуха.

«Есть все основания считать, что в скором времени Сочи станет крупнейшей в России здравницей. Мэр Копайгородский инициирует важные в этом направлении проекты, при нем началось строительство не только гостиниц, но и санаториев, это очень важно», — отмечает Татьяна, пенсионер, живущая в Сочи с рождения.

Горожане рассказывают о вкладе действующего мэра в сохранение экологии. При Копайгородском реализовано несколько знаковых проектов в этом направлении. В частности, был принят комплекс мер по повышению качества воды в местной реке, открылись природные парки и заповедники.

В соцопросах жители Сочи положительно оценивают работу мэра Алексея Сергеевича Копайгородского. Они доверяют ему.

«Копайгородский — первый мэр, который работает на совесть, на благо нашего города. Он использует все свои ресурсы, возможности и действительно радеет за Сочи, старается сделать жизнь горожан лучше», — считает Николай, пенсионер, живущий в Сочи 30 лет.

Также люди отмечают повышение уровня развития транспортной сети, инфраструктуры, здравоохранения, образования, темпов строительства жилья. Судя по многим отзывам сочинцев, при Копайгородском в городе исчезло такое явление, как безработица.

Стараниями мэра Сочи Алексея Копайгородского город становится все более привлекательным для потенциальных инвесторов. Это обуславливает интенсивный рост местной экономики и, как следствие, появление вакансий, в том числе для местных жителей.

Еще больше об изменениях города можно прочитать здесь.

#Копайгородский Алексей Сергеевич
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