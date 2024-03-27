Застройщикам ради новых домов и парковок в Омске разрешили срубить почти 200 деревьев

Компании «Эталон-Омск» одобрили вырубку 104 деревьев, из них 26 аварийных, и 22 кв. м поросли в целях реализации инвестпроекта «Строительство микрорайона „Зеленая река“». На участке по улице Волгоградская, где произрастают деревья, должны появиться многоэтажные автостоянки. «Эталон», кстати, повторно заявился на «зеленую комиссию» с этим вопросом. Но с прошлого рассмотрения количество деревьев, приговоренных к вырубке, сократилось с 392 до 104.