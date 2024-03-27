Застройщикам ради новых домов и парковок в Омске разрешили срубить почти 200 деревьев

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
На очередном заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений, которое состоялось 26 марта, рассмотрели 27 обращений от представителей бизнес-сообщества и бюджетных организаций. Сразу несколько заявок на вырубку деревьев оставили застройщики. Деревья попадают в зону застройки и мешают появлению новых домов, междворовых дорог и парковок.
Компании «Эталон-Омск» одобрили вырубку 104 деревьев, из них 26 аварийных, и 22 кв. м поросли в целях реализации инвестпроекта «Строительство микрорайона „Зеленая река“». На участке по улице Волгоградская, где произрастают деревья, должны появиться многоэтажные автостоянки. «Эталон», кстати, повторно заявился на «зеленую комиссию» с этим вопросом. Но с прошлого рассмотрения количество деревьев, приговоренных к вырубке, сократилось с 392 до 104.
«Оптимизировали. 300 деревьев сохранили», — прокомментировал председатель комиссии Михаил Горчаков.
За срубленные деревья «Эталон» должен заплатить 536 666 рублей. Впоследствии, согласно проекту благоустройства», на участке с автостоянками планируют высадить 45 деревьев и 210 кустарников, а также посеять газон.
Вторая компания, чье обращение также рассматривалось повторно, это «Комбинат строительных материалов „Сибирский железобетон“», которым владеет и руководит Михаил Ольшанский. Фирма собирается построить два дома с подземными автостоянками в ЖК «Дачный» на 2-й Кольцевой. Для устройства элементов благоустройства к будущим домам, а, по сути, просто строительства проездов, «Сибирский железобетон» попросил вырубить 40 деревьев, из них 24 — аварийных, и 150 кв. м поросли.
Члены «зеленой комиссии» поинтересовались, можно ли сохранить неаварийные деревья. Но получив от застройщика резко отрицательный ответ, согласовали вырубку деревьев. В качестве компенсации компания Ольшанского выплатит 110 389 рублей. На территории обещают посадить 323 кустарника (преимущественно вязы) и посеять газон.
Отметим, что разрешение на строительство домов фирма пока еще не получала, но работы планирует начать в этом году.
Еще одной фирме разрешили срубить 52 дерева разной степени аварийности и 270 кв. м поросли на 2-й Дачной. Здесь ООО «Кватро» собирается строить восьмиэтажный дом.
«Там были снесенные дома, внутри по периметру пусто, а по краям поросль и преимущественно аварийные деревья. В кустах там уже обосновались собаки и лица без определенного места жительства», — сообщила зампредседателя «зеленой комиссии».
Компенсация за срубленные деревья составит 365 158 рублей. По проекту благоустройства на 2-й Дачной хотят высадить 8 сосен, 9 кустов кизильника и посеять газон.
Напомним, что два участка недалеко от дендросада достались компании «Кватро» в мае прошлого года. Ежегодно платить за них приходится почти 15,2 млн рублей.