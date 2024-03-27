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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

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Застройщикам ради новых домов и парковок в Омске разрешили срубить почти 200 деревьев

27 марта 2024, 04:23
Фото: 1MI
Иллюстрация
Все компании за срубленные деревья выплатят компенсации на общую сумму 1,012 млн рублей.

На очередном заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений, которое состоялось 26 марта, рассмотрели 27 обращений от представителей бизнес-сообщества и бюджетных организаций. Сразу несколько заявок на вырубку деревьев оставили застройщики. Деревья попадают в зону застройки и мешают появлению новых домов, междворовых дорог и парковок.

Компании «Эталон-Омск» одобрили вырубку 104 деревьев, из них 26 аварийных, и 22 кв. м поросли в целях реализации инвестпроекта «Строительство микрорайона „Зеленая река“». На участке по улице Волгоградская, где произрастают деревья, должны появиться многоэтажные автостоянки. «Эталон», кстати, повторно заявился на «зеленую комиссию» с этим вопросом. Но с прошлого рассмотрения количество деревьев, приговоренных к вырубке, сократилось с 392 до 104.

«Оптимизировали. 300 деревьев сохранили», — прокомментировал председатель комиссии Михаил Горчаков.

За срубленные деревья «Эталон» должен заплатить 536 666 рублей. Впоследствии, согласно проекту благоустройства», на участке с автостоянками планируют высадить 45 деревьев и 210 кустарников, а также посеять газон.

Участок, где снесут деревья и построят автостоянкиУчасток, где снесут деревья и построят автостоянки
Участок, где снесут деревья и построят автостоянки
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Вторая компания, чье обращение также рассматривалось повторно, это «Комбинат строительных материалов „Сибирский железобетон“», которым владеет и руководит Михаил Ольшанский. Фирма собирается построить два дома с подземными автостоянками в ЖК «Дачный» на 2-й Кольцевой. Для устройства элементов благоустройства к будущим домам, а, по сути, просто строительства проездов, «Сибирский железобетон» попросил вырубить 40 деревьев, из них 24 — аварийных, и 150 кв. м поросли.

Члены «зеленой комиссии» поинтересовались, можно ли сохранить неаварийные деревья. Но получив от застройщика резко отрицательный ответ, согласовали вырубку деревьев. В качестве компенсации компания Ольшанского выплатит 110 389 рублей. На территории обещают посадить 323 кустарника (преимущественно вязы) и посеять газон.

Отметим, что разрешение на строительство домов фирма пока еще не получала, но работы планирует начать в этом году.

Участок, где запланирован 2 этап строительства ЖК «Дачный»Участок, где запланирован 2 этап строительства ЖК «Дачный»
Участок, где запланирован 2 этап строительства ЖК «Дачный»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Еще одной фирме разрешили срубить 52 дерева разной степени аварийности и 270 кв. м поросли на 2-й Дачной. Здесь ООО «Кватро» собирается строить восьмиэтажный дом.

«Там были снесенные дома, внутри по периметру пусто, а по краям поросль и преимущественно аварийные деревья. В кустах там уже обосновались собаки и лица без определенного места жительства», — сообщила зампредседателя «зеленой комиссии».

Компенсация за срубленные деревья составит 365 158 рублей. По проекту благоустройства на 2-й Дачной хотят высадить 8 сосен, 9 кустов кизильника и посеять газон.

Участки, на которых «Кватро» построит домаУчастки, на которых «Кватро» построит дома
Участки, на которых "Кватро" построит домаУчастки, на которых "Кватро" построит дома
Участки, на которых «Кватро» построит дома
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что два участка недалеко от дендросада достались компании «Кватро» в мае прошлого года. Ежегодно платить за них приходится почти 15,2 млн рублей.

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