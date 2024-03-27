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Зарплаты до 54 тысяч. В Омске открыли вакансии государственной службы

27 марта 2024, 05:58
Фото: 1MI
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В Омске на госслужбу ищут специалистов и начальников на зарплату до 54 тысяч

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы РФ.

На сайте государственной службы накануне, 26 марта, опубликовали свежие вакансии. Заявки от соискателей принимают в течение следующих трех недель.

Так, в министерство энергетики Омской области требуется главный специалист. Зарплата от 40 000 до 45 000 рублей. Сотруднику предстоит заниматься проектами по газификации.

В главном управлении финансового контроля региона также ищут главного специалиста. Соискателю готовы предложить от 36 130 до 50 340 рублей в месяц. В должностные обязанности сотрудника будет входить проверка законодательства в сфере госзакупок.

В департамент архитектуры администрации Омска требуется заместитель начальника управления. Руководитель займется планированием использования земель в городе. Будущего начальника ждет зарплата до 54 000 рублей.

В мэрии также открыли вакансии в департаменте городской экономической политики для главного специалиста (зарплата от 35 000 до 43 000 рублей) и в департаменте жилищной политики для специалиста 1 категории (от 25 000 до 31 000 рублей).

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы РФ.

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях на оборонных заводах города:

На оборонных заводах Омска открыли 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
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#Омск#Мэрия#Зарплаты#Госзакупки#Газификация#Департамент архитектуры#Министерство энергетики#Вакансии#Евгений Игишев#Государственная служба
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