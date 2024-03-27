Закрыли деревяшками. Появились фотографии колодца, в который упала 10-летняя омичка

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Региональный следственный комитет опубликовал фотографии колодца на проспекте Королева в Нефтяниках, недавно туда провалился ребенок. После несчастного случая дыру в земле у недостроя закрыли деревянной перегородкой.
Напомним, что 10-летняя девочка провалилась в колодец несколько дней назад, 24 марта. В результате падения она получила незначительны травмы, инцидентом уже заинтересовались следователи, проводится проверка.
Похожий случай, только с более печальным исходом, произошел осенью 2023 года в Исилькуле. Там в дыру провалилась 2-летняя девочка. Когда родители нашли дочь, ее было уже не спасти.