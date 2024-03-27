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Появились фотографии колодца, в который провалилась 10-летняя омичка

Закрыли деревяшками. Появились фотографии колодца, в который упала 10-летняя омичка

27 марта 2024, 12:09
Фото: СУ СКР по Омской области

Появились фотографии колодца, в который провалилась 10-летняя омичка

Снимки с места происшествия опубликовал региональной следственный комитет.

Региональный следственный комитет опубликовал фотографии колодца на проспекте Королева в Нефтяниках, недавно туда провалился ребенок. После несчастного случая дыру в земле у недостроя закрыли деревянной перегородкой.

Напомним, что 10-летняя девочка провалилась в колодец несколько дней назад, 24 марта. В результате падения она получила незначительны травмы, инцидентом уже заинтересовались следователи, проводится проверка.

Похожий случай, только с более печальным исходом, произошел осенью 2023 года в Исилькуле. Там в дыру провалилась 2-летняя девочка. Когда родители нашли дочь, ее было уже не спасти.

Фото: СУ СКР по Омской области
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#Омск#Омская область#Новости#Колодец#Анастасия Баянова#Провалиться в колодец#Провалился в колодец
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