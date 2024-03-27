Задолжал 22 млн. Бизнесмен из Омска предстанет перед судом за неуплату налогов

Выяснилось, что в период с января 2018 по декабрь 2019 года обвиняемый уклонился от выплаты 22 млн рублей налогов. Для этого он предоставил в налоговую службу ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам, которые проводил с рядом компаний.