Задолжал 22 млн. Бизнесмен из Омска предстанет перед судом за неуплату налогов

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в отношении директора ООО «Омский завод специальных металлоконструкций» Сергея Харченко утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Выяснилось, что в период с января 2018 по декабрь 2019 года обвиняемый уклонился от выплаты 22 млн рублей налогов. Для этого он предоставил в налоговую службу ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам, которые проводил с рядом компаний.
После этого прокуратура обратилась в суд с требованием возместить ущерб. Кроме того, на имущество и денежные средства обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 23 млн рублей. Теперь уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.
Ранее собственник 239 участков вновь не оплатил налоги. Омич объяснил это тем, что не получал уведомления о необходимости уплаты. Стоит отметить, что похожая ситуация с ним уже произошла в 2018 и 2019 годах.