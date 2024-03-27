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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

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Задолжал 22 млн. Бизнесмен из Омска предстанет перед судом за неуплату налогов

27 марта 2024, 06:43
Фото: Город55
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В Омске осудят директора завода металлоконструкций за неуплату 22 млн налогов

Сергей Харченко не платил налоги с января 2018 по декабрь 2019 года.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в отношении директора ООО «Омский завод специальных металлоконструкций» Сергея Харченко утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Выяснилось, что в период с января 2018 по декабрь 2019 года обвиняемый уклонился от выплаты 22 млн рублей налогов. Для этого он предоставил в налоговую службу ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам, которые проводил с рядом компаний.

После этого прокуратура обратилась в суд с требованием возместить ущерб. Кроме того, на имущество и денежные средства обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 23 млн рублей. Теперь уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.

Ранее собственник 239 участков вновь не оплатил налоги. Омич объяснил это тем, что не получал уведомления о необходимости уплаты. Стоит отметить, что похожая ситуация с ним уже произошла в 2018 и 2019 годах.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Расследование#Арест#Новости#Советский районный суд
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