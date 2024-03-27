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иллюстрация

В омских вузах выделили почти 9,5 тысяч бюджетных мест для абитуриентов

27 марта 2024, 04:53
Фото: Город55
иллюстрация
Приемная кампания стартует 20 июня.

В новом учебном году в вузах Омска выделили около 9,5 тысяч бюджетных мест. Из них около 8 тысяч мест будут предназначены для очной формы обучения. Об этом сообщила заместитель министра образования Елена Корчагина в студии «МКР-Медиа».

Большая часть бюджетных мест распределена на следующих направлениях подготовки:

  • «Образование и педагогические науки»;
  • «Техника и технологии наземного транспорта»;
  • «Информатика и вычислительная техника»;
  • «Физическая культура и спорт»;
  • «Электрика и теплоэнергетика»;
  • «Машиностроение»;
  • «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»;
  • «Клиническая медицина»;
  • «Строительство».

Следует отметить, что значительное количество бюджетных мест по очной форме обучения на программах бакалавриата и специалитета предлагают ОмГУ, ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПС, ОмГАУ и СибАДИ.

Напоминаем, что уже в этом году не будет второй волны зачисления, а выбор между ЕГЭ и вузовскими экзаменами станет неактуальным. Новые правила вступят в силу с 1 марта и будут действовать до 1 сентября 2027 года.

Согласно новым правилам, абитуриенты смогут подать документы в пять вузов. Каждый вуз самостоятельно определяет максимальное количество специальностей и направлений подготовки. Оригинал аттестата должен быть предоставлен лично в желаемый вуз в очной форме.

С этого года школьники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ
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#Общество#Образование#Омск#Омская область#ЕГЭ#Документы#Новости#Вузы#Родительское собрание
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