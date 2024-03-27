В омских вузах выделили почти 9,5 тысяч бюджетных мест для абитуриентов

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В новом учебном году в вузах Омска выделили около 9,5 тысяч бюджетных мест. Из них около 8 тысяч мест будут предназначены для очной формы обучения. Об этом сообщила заместитель министра образования Елена Корчагина в студии «МКР-Медиа».
Большая часть бюджетных мест распределена на следующих направлениях подготовки:
Следует отметить, что значительное количество бюджетных мест по очной форме обучения на программах бакалавриата и специалитета предлагают ОмГУ, ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПС, ОмГАУ и СибАДИ.
Напоминаем, что уже в этом году не будет второй волны зачисления, а выбор между ЕГЭ и вузовскими экзаменами станет неактуальным. Новые правила вступят в силу с 1 марта и будут действовать до 1 сентября 2027 года.
Согласно новым правилам, абитуриенты смогут подать документы в пять вузов. Каждый вуз самостоятельно определяет максимальное количество специальностей и направлений подготовки. Оригинал аттестата должен быть предоставлен лично в желаемый вуз в очной форме.