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заключение под стражу

Ставки сделаны. Омич организовал сеть подпольных казино и попал в СИЗО

27 марта 2024, 08:55
Фото: Прокуратура Омской области
заключение под стражу

В Омске арестовали организатора подпольного казино с выручкой 5 млн в месяц

Омич вместе с сообщниками организовал сеть подпольных казино в Кировском и Октябрьском округах.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что 39-летний омич был заключен под стражу в связи с обвинением в организации и проведении азартных игр с использованием сети Интернет (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

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казино
Фото: Прокуратура Омской области

Выяснилось, что обвиняемый вместе с сообщниками организовал сеть подпольных казино в Кировском и Октябрьском округах. Однако сотрудники УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии закрыли данные заведения и изъяли всю технику, а также личные телефоны и деньги.

В итоге районный суд Омска согласился с прокуратурой и принял решение арестовать омича до 20 мая 2024 года. Такое решение было принято из-за необходимости изолировать обвиняемого на время проведения расследования. Отметим, что прокуратура области следит за ходом следствия.

заключение под стражу
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