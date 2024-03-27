Ставки сделаны. Омич организовал сеть подпольных казино и попал в СИЗО

Выяснилось, что обвиняемый вместе с сообщниками организовал сеть подпольных казино в Кировском и Октябрьском округах. Однако сотрудники УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии закрыли данные заведения и изъяли всю технику, а также личные телефоны и деньги.