Ставки сделаны. Омич организовал сеть подпольных казино и попал в СИЗО

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что 39-летний омич был заключен под стражу в связи с обвинением в организации и проведении азартных игр с использованием сети Интернет (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).
Выяснилось, что обвиняемый вместе с сообщниками организовал сеть подпольных казино в Кировском и Октябрьском округах. Однако сотрудники УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии закрыли данные заведения и изъяли всю технику, а также личные телефоны и деньги.
В итоге районный суд Омска согласился с прокуратурой и принял решение арестовать омича до 20 мая 2024 года. Такое решение было принято из-за необходимости изолировать обвиняемого на время проведения расследования. Отметим, что прокуратура области следит за ходом следствия.