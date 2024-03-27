Первую в мире партию шахмат сыграли без участия рук

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как сообщает издание newia.ru, первую в мире партию шахмат без участия рук сыграл мужчина по имени Нолан Арбо. Мужчина оказался парализован ниже плеч, но с помощью специального чипа от компании Neuralink он получил возможность управлять компьютером.
Технологии позволили мужчине управлять шахматными фигурами на экране компьютера силой мысли. Происходящее в прямом эфире могли видеть сотни зрителей.
Сейчас мужчина осваивает электронные игры, с которыми можно взаимодействовать при помощи мозговых импульсов, которые обрабатывает чип Neuralink.
Проект Neuralink реализуется с 2016 года, основателем компании является предприниматель Илон Маск. Компания разрабатывает и выпускает имплантируемые нейрокомпьютерные интерфейсы.