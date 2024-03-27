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Первую в мире партию шахмат сыграли без участия рук

Первую в мире партию шахмат сыграли без участия рук

27 марта 2024, 07:46
Фото: 1MI
В шахматы сыграл мужчина, которому в мозг вживили имплант.

Как сообщает издание newia.ru, первую в мире партию шахмат без участия рук сыграл мужчина по имени Нолан Арбо. Мужчина оказался парализован ниже плеч, но с помощью специального чипа от компании Neuralink он получил возможность управлять компьютером.

Технологии позволили мужчине управлять шахматными фигурами на экране компьютера силой мысли. Происходящее в прямом эфире могли видеть сотни зрителей.

Сейчас мужчина осваивает электронные игры, с которыми можно взаимодействовать при помощи мозговых импульсов, которые обрабатывает чип Neuralink.

Проект Neuralink реализуется с 2016 года, основателем компании является предприниматель Илон Маск. Компания разрабатывает и выпускает имплантируемые нейрокомпьютерные интерфейсы.

Первый человек с имплантом показал, как играет в шахматы
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#Омск#Новости#Ольга Акамова
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