Омский городской Совет одобрил очередное увеличение бюджета

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
В Омском городском Совете сегодня прошло очередное пленарное заседание, на котором обсуждались в том числе поправки к бюджету на текущий год. Муниципалитет получил крупный трансферт из вышестоящих бюджетов, основную часть которого составляют целевые субсидии.
— Мы уже второй раз рассматриваем изменения в бюджет 2024 года со знаком плюс, — уточнил спикер Горсовета Владимир Корбут. — Расходы муниципалитета вырастут на 888 млн рублей. Эти деньги пойдут на содержание дорог общего пользования, увеличение зарплат для работников культуры, благоустройство общественных пространств, на бесплатное питание для учеников начальной школы.
Город55 уже писал о том, что поправки к бюджету прошли обсуждение в профильном комитете городского Совета. На пленарном заседании их утвердили.
Теперь доходы омского муниципалитета за 2024 год составляют более 36,3 млрд рублей, а расходы — более 38 млрд. Стоит уточнить, что городской бюджет традиционно корректируется в течение всего года, причем неизменно в сторону увеличения.