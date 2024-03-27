МВД Москвы: за год из столицы депортировали 42 тысячи мигрантов

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
В ходе проверок было обнаружено 224 тысячи нарушений миграционного законодательства. Было выявлено около 7,5 тысячи случаев незаконной занятости и около 8 тысяч нарушений правил трудоустройства иностранцев в России, пишет RT.
Судебными органами было вынесено около 42 тысяч решений об изгнании иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.
В целом, более 2 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства были зарегистрированы на миграционном учете в городе в прошлом году.