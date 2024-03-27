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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Когда переходить на летние шины: советы автоэксперта Васильева

27 марта 2024, 16:03
Автоэксперт Егор Васильев поделился своим мнением о переходе на летние шины и указал на важные факторы, которые следует учитывать при принятии этого решения.

По его словам, согласно требованиям технической безопасности, наступает время для замены зимних шин на летние, когда средняя суточная температура поднимается выше 5 градусов тепла. Однако, он отмечает, что это рекомендация, которая может изменяться в зависимости от места эксплуатации автомобиля, пишет pravda.ru.

В городских условиях, как правило, большинство дорог чистые и асфальтированные, поэтому нет особых проблем с использованием летних шин даже при хороших погодных условиях. Однако, если жить за городом или в северных регионах, есть вероятность сохранения ледяных участков дороги, которые не будут очищены. Поэтому каждый владелец автомобиля должен решать этот вопрос индивидуально, основываясь на фактических условиях.

Следует отметить, что в соответствии с законодательством запрещено использование шипованных шин летом и летних шин зимой. Поэтому выбор сезонных шин должен быть своевременным и основываться на безопасности и требованиях.

Отвечая на вопрос о ценах на шины в России, эксперт объяснил, что цены на дорогие импортные бренды увеличились примерно на 30%, тогда как цены на массовые бренды остались неизменными или незначительно подорожали.

Также он отметил, что для специализированных сервисных центров актуальным остается вопрос стоимости услуг по замене шин.

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