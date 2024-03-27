Когда переходить на летние шины: советы автоэксперта Васильева

В городских условиях, как правило, большинство дорог чистые и асфальтированные, поэтому нет особых проблем с использованием летних шин даже при хороших погодных условиях. Однако, если жить за городом или в северных регионах, есть вероятность сохранения ледяных участков дороги, которые не будут очищены. Поэтому каждый владелец автомобиля должен решать этот вопрос индивидуально, основываясь на фактических условиях.