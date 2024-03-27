Когда переходить на летние шины: советы автоэксперта Васильева

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
По его словам, согласно требованиям технической безопасности, наступает время для замены зимних шин на летние, когда средняя суточная температура поднимается выше 5 градусов тепла. Однако, он отмечает, что это рекомендация, которая может изменяться в зависимости от места эксплуатации автомобиля, пишет pravda.ru.
В городских условиях, как правило, большинство дорог чистые и асфальтированные, поэтому нет особых проблем с использованием летних шин даже при хороших погодных условиях. Однако, если жить за городом или в северных регионах, есть вероятность сохранения ледяных участков дороги, которые не будут очищены. Поэтому каждый владелец автомобиля должен решать этот вопрос индивидуально, основываясь на фактических условиях.
Следует отметить, что в соответствии с законодательством запрещено использование шипованных шин летом и летних шин зимой. Поэтому выбор сезонных шин должен быть своевременным и основываться на безопасности и требованиях.
Отвечая на вопрос о ценах на шины в России, эксперт объяснил, что цены на дорогие импортные бренды увеличились примерно на 30%, тогда как цены на массовые бренды остались неизменными или незначительно подорожали.
Также он отметил, что для специализированных сервисных центров актуальным остается вопрос стоимости услуг по замене шин.