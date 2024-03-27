Депутат Госдумы рассказал дачникам, куда девать мусор

При этом закон позволяет хранить мусор на участке неограниченное время, поэтому его можно вывезти когда угодно. Но закапывать, отметил депутат, надо только листья и ветки. Сам Никита Чаплин считает листья и ветки наиболее подходящим удобрением для почвы.