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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

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Updated Сегодня, 14:04

Депутат Госдумы рассказал дачникам, куда девать мусор

27 марта 2024, 14:04
Депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин призвал дачников не закапывать мусор на участках, объяснив, что это плохо влияет на состояние почвы и на экологическую ситуацию в целом.

Как объяснил Чаплин в интервью News, для утилизации строительного мусора лучше обратиться в специальные службы, которые вывозят отходы в места безопасной утилизации.

При этом закон позволяет хранить мусор на участке неограниченное время, поэтому его можно вывезти когда угодно. Но закапывать, отметил депутат, надо только листья и ветки. Сам Никита Чаплин считает листья и ветки наиболее подходящим удобрением для почвы.

Депутат напомнил, что каждое садовое некоммерческое товарищество организует зоны, предназначенные для вывоза отходов: обычно эти зоны представляют собой большой контейнер. Но оставлять там крупногабаритные отходы все равно нельзя: требуется специальная перевозка.

Некоторые недобросовестные дачники просто выбрасывают мусор на территории СНТ за пределами своего участка. Такие поступки караются штрафом в семь тысяч рублей.

Сжигать мусор на собственном участке можно: но не всякий и не везде, подвел итог Чаплин.

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