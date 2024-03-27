Депутат Госдумы рассказал дачникам, куда девать мусор

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Как объяснил Чаплин в интервью News, для утилизации строительного мусора лучше обратиться в специальные службы, которые вывозят отходы в места безопасной утилизации.
При этом закон позволяет хранить мусор на участке неограниченное время, поэтому его можно вывезти когда угодно. Но закапывать, отметил депутат, надо только листья и ветки. Сам Никита Чаплин считает листья и ветки наиболее подходящим удобрением для почвы.
Депутат напомнил, что каждое садовое некоммерческое товарищество организует зоны, предназначенные для вывоза отходов: обычно эти зоны представляют собой большой контейнер. Но оставлять там крупногабаритные отходы все равно нельзя: требуется специальная перевозка.
Некоторые недобросовестные дачники просто выбрасывают мусор на территории СНТ за пределами своего участка. Такие поступки караются штрафом в семь тысяч рублей.
Сжигать мусор на собственном участке можно: но не всякий и не везде, подвел итог Чаплин.