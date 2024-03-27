Буцаев: РЭО предлагает увеличить число лабораторий по испытаниям удобрений

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В ходе инвентаризации РЭО обращался к представителям органов исполнительной власти регионов по вопросу наличия и потребности в открытии лабораторий по испытаниям продукции в рамках добровольной сертификации продукции. Проверка показала, что таких лабораторий в стране только семьдесят шесть. Работают они в сорока трех субъектах. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, уточнив, что шестьдесят восемь лабораторий занимаются испытаниями органических удобрений, полученных из сельскохозяйственных отходов, включая навоз, помет и отходы подстилки для содержания животных, остальные восемь лабораторий исследуют продукцию, полученную из побочных продуктов животноводства. В РЭО считают, что количество лабораторий нужно увеличить, уже направлены обращения в ведомства, которые занимаются этими вопросами, пишет newsnn.ru.
Инициативы РЭО по увеличению сети таких лабораторий и введению обязательной сертификации продукции органического происхождения, полученной из сельскохозяйственных отходов и продуктов животноводства, были переданы Министерству сельского хозяйства РФ.
По словам директора по технологиям РЭО Олега Шияновского, сертификация требуется для того, чтобы подтвердить безопасность и экологичность продукции, получаемой из побочных продуктов животноводства. Удобрения могут применяться в целях повышения плодородия почв производителей сельхозпродукции и для озеленения территорий населенных пунктов.
Применение такой продукции разрешено при условии соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 08.07.2022 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования».