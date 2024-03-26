Жительница Сочи ищет отца, пропавшего после теракта в Крокусе

Билеты они приобрели еще 26 января и им достались места во втором ряду амфитеатра. Когда террористы начали стрелять в зале, Татьяну удалось выбежать, но Дмитрий был ранен и не смог выбраться. Она говорит, что когда она выскользнула, никто из тех, кто побежал за ней, не смог покинуть зал. Внутри нее что-то щелкнуло, как будто это был сигнал времени. Там был такой огненный шторм…