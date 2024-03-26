Жительница Сочи ищет отца, пропавшего после теракта в Крокусе

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В попытке получить информацию о своем отце, девушка сначала обращалась по телефону и обнаружила, что его нет ни в списке погибших, ни в списке пострадавших. Поэтому Карина решила отправиться в Москву. Билеты для нее оплатит RT.
Карина чувствует, что она не может оставаться в неведении, так как год назад она уже потеряла мужа во время специальной военной операции. Она говорит, что безвестность очень тяжела, пишет RT.
Сам Дмитрий пошел на концерт группы «Пикник» вместе со своей подругой Татьяной, с которой они были друзья с детства. Он любил русский рок и предложил ей пойти на этот концерт, так как знал эту группу с юности.
Билеты они приобрели еще 26 января и им достались места во втором ряду амфитеатра. Когда террористы начали стрелять в зале, Татьяну удалось выбежать, но Дмитрий был ранен и не смог выбраться. Она говорит, что когда она выскользнула, никто из тех, кто побежал за ней, не смог покинуть зал. Внутри нее что-то щелкнуло, как будто это был сигнал времени. Там был такой огненный шторм…
Теперь и Татьяна, и дочь Дмитрия, Карина, надеются получить хоть какую-то информацию о нем.