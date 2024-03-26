Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Жительница Сочи ищет отца, пропавшего после теракта в Крокусе

26 марта 2024, 10:43
Карина, жительница Сочи, ищет своего отца, который пропал после теракта в «Крокус Сити Холле» под Москвой.

В попытке получить информацию о своем отце, девушка сначала обращалась по телефону и обнаружила, что его нет ни в списке погибших, ни в списке пострадавших. Поэтому Карина решила отправиться в Москву. Билеты для нее оплатит RT.

Карина чувствует, что она не может оставаться в неведении, так как год назад она уже потеряла мужа во время специальной военной операции. Она говорит, что безвестность очень тяжела, пишет RT.

Сам Дмитрий пошел на концерт группы «Пикник» вместе со своей подругой Татьяной, с которой они были друзья с детства. Он любил русский рок и предложил ей пойти на этот концерт, так как знал эту группу с юности.

Билеты они приобрели еще 26 января и им достались места во втором ряду амфитеатра. Когда террористы начали стрелять в зале, Татьяну удалось выбежать, но Дмитрий был ранен и не смог выбраться. Она говорит, что когда она выскользнула, никто из тех, кто побежал за ней, не смог покинуть зал. Внутри нее что-то щелкнуло, как будто это был сигнал времени. Там был такой огненный шторм…

Теперь и Татьяна, и дочь Дмитрия, Карина, надеются получить хоть какую-то информацию о нем.

Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Сегодня, 06:14
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
Сегодня, 17:40
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Сегодня, 05:05
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Сегодня, 04:03
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
Сегодня, 06:34
Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр
Сегодня, 05:20
"