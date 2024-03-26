Запасайтесь питьевой водой. Омичей предупредили о массовых отключениях воды

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Сегодня, 26 марта, в Омске планируется провести ремонт сразу на двух водопроводах. Об этом сообщил Омский водоканал в своих социальных сетях.
Так, с 09:30 и до 21:00 сотрудники водоканала будут работать над водопроводом на улице Ватутина, 1. В связи с этим под отключение попадут следующие дома:
Также с 10 часов утра и до 8 часов вечера, чтобы обеспечить надежное водоснабжение, сотрудники водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе на улице Лаптева, 5. В этот период без воды останутся жильцы следующих домов:
Подвоз воды будет организован с часу дня до восьми часов вечера на улице Ватутина, 3.
Кроме того, в четверг, 28 марта, с 09:30 до 21:00 будет отключено водоснабжение на улице Крупской, 1 и улице Лукашевича, 29, 29б.