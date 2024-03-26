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Published Сегодня, 02:45

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Updated Сегодня, 02:47

иллюстрация

Запасайтесь питьевой водой. Омичей предупредили о массовых отключениях воды

26 марта 2024, 02:45
Фото: Город55
иллюстрация

На это неделе омичей ждет очередное отключение воды

26 марта пройдут ремонтные работы на водопроводе на улицах Ватутина и Лаптева.

Сегодня, 26 марта, в Омске планируется провести ремонт сразу на двух водопроводах. Об этом сообщил Омский водоканал в своих социальных сетях.

Так, с 09:30 и до 21:00 сотрудники водоканала будут работать над водопроводом на улице Ватутина, 1. В связи с этим под отключение попадут следующие дома:

  • улица Ватутина, 1, 3, 3а;
  • улица Лукашевича, 7, 9.

Также с 10 часов утра и до 8 часов вечера, чтобы обеспечить надежное водоснабжение, сотрудники водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе на улице Лаптева, 5. В этот период без воды останутся жильцы следующих домов:

  • улица Лаптева, 3, 3а, 5;
  • улица Белозерова, 1, 3, 5.

Подвоз воды будет организован с часу дня до восьми часов вечера на улице Ватутина, 3.

Кроме того, в четверг, 28 марта, с 09:30 до 21:00 будет отключено водоснабжение на улице Крупской, 1 и улице Лукашевича, 29, 29б.

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#Общество#Омск#Омская область#Отключение воды#Новости#Водопровод#Ремонтные работы
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