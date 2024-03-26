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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

За год численность населения Омской области сильно уменьшилась

За год численность населения Омской области сократилась почти на 14 тысяч

26 марта 2024, 12:06
Фото: Город55

За год численность населения Омской области сильно уменьшилась

Если в 2023 году на территории региона проживали 1 832 064 человек, то в текущем году эта цифра составила 1 818 093.

Омскстат опубликовал актуальные данные о численности населения в Омской области. Согласно статистике, за год ее покинули 13 971 человек. Если в начале 2023 на территории региона проживали 1 832 064 человек, то в текущем году эта цифра составила 1 818 093.

Однако это не самый большой отток населения за последние годы. В 2021 году количество жителей Омской области сократилось на 25 460 человек, в эту цифру входит и миграция, и естественная убыль. Еще несколькими годами ранее, в 2019, регион покинули 18 398 жителей.

С 2012 года население Омской области уменьшилось на 154 164 человека. Сейчас, как и несколько лет назад, численность городского населения сильно превышает сельское — в областном центре живут 1 341 849 омичей, а в районах — 476 244.

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#Омск#Омская область#Новости#Население#Отток населения#Убыль населения#Численность население#Сокращение населения#Анастасия Баянова
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