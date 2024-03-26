В Омске в очередной раз пытаются найти подрядчика для элитного долгостроя на Тарской

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Для завершения строительства элитного дома в ЖК «Золотые купола» снова ищут подрядчика. Эту многоэтажку на пересечении Яковлева и Тарской «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина начала возводить еще в 2004 году. Проблемный объект готов на 90%, но на его достройку требуется 986,2 млн рублей.
Подрядчика для элитного долгостроя региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» пытается найти уже в четвертый раз. Предыдущие попытки так и не завершились подписанием договора, хотя компании на аукцион заявлялись. Сначала это был «Стройтраст», которого признали несоответствующим требованиям документации. Затем «Евротехстрой», согласившийся достроить дом за 985 млн рублей, но договор с компанией остался неподписанным.
В прошлый раз на торги заявились «Арт Ремстрой» и питерский «Ленстройкомплект». В феврале фонд выбрал победителем последнего, но уточнил, что договор будет подписан только в случае предоставления банковской гарантии в размере 10% от стоимости контракта.
В итоге спустя почти месяц, 19 марта, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе был пересмотрен, и две компании признали несоответствующими требованиям документации.
Добавим, что сейчас элитный дом на 280 квартир нужно достроить за 12 месяцев с момента подписания договора. Квартир в этом ЖК дожидаются 292 дольщика. Итоги аукциона собираются подвести 15 апреля.