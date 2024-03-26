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Published Сегодня, 06:30

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ЖК «Золотые купола»

В Омске в очередной раз пытаются найти подрядчика для элитного долгостроя на Тарской

26 марта 2024, 06:30
Фото: Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области
ЖК «Золотые купола»
В прошлый раз «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области» даже выбрал компанию-победителя, однако протокол подведения итогов недавно все же пришлось отменить.

Для завершения строительства элитного дома в ЖК «Золотые купола» снова ищут подрядчика. Эту многоэтажку на пересечении Яковлева и Тарской «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина начала возводить еще в 2004 году. Проблемный объект готов на 90%, но на его достройку требуется 986,2 млн рублей.

Подрядчика для элитного долгостроя региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» пытается найти уже в четвертый раз. Предыдущие попытки так и не завершились подписанием договора, хотя компании на аукцион заявлялись. Сначала это был «Стройтраст», которого признали несоответствующим требованиям документации. Затем «Евротехстрой», согласившийся достроить дом за 985 млн рублей, но договор с компанией остался неподписанным.

В прошлый раз на торги заявились «Арт Ремстрой» и питерский «Ленстройкомплект». В феврале фонд выбрал победителем последнего, но уточнил, что договор будет подписан только в случае предоставления банковской гарантии в размере 10% от стоимости контракта.

В итоге спустя почти месяц, 19 марта, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе был пересмотрен, и две компании признали несоответствующими требованиям документации.

Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявокПротокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок
Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок
Фото: Портал госзакупок

Добавим, что сейчас элитный дом на 280 квартир нужно достроить за 12 месяцев с момента подписания договора. Квартир в этом ЖК дожидаются 292 дольщика. Итоги аукциона собираются подвести 15 апреля.

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#Общество#Омск#Строительство#Долгострой#Дольщики#Многоквартирный дом#Новости#Строительство дома#Юлия Истомина
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