В Омске в очередной раз пытаются найти подрядчика для элитного долгостроя на Тарской

Подрядчика для элитного долгостроя региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» пытается найти уже в четвертый раз. Предыдущие попытки так и не завершились подписанием договора, хотя компании на аукцион заявлялись. Сначала это был «Стройтраст», которого признали несоответствующим требованиям документации. Затем «Евротехстрой», согласившийся достроить дом за 985 млн рублей, но договор с компанией остался неподписанным.