Цены на новостройки в крупных городах России выросли на 3,6%

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В 67 городах цена на первичное жилье также увеличилась. Самым значительным ростом можно отметить Череповец (13,2%), Улан-Удэ (12%), Ставрополь (9%), Симферополь (8,9%) и Тула (8,4%). Однако в Архангельске цены снизились на 2,1%, в Санкт-Петербурге на 1% и в Краснодаре на 0,9%, как сообщает РИА Новости.
Средняя стоимость новостроек в стране за этот период составила 7 миллионов рублей, что является ростом на 3,1%. Однако предложение таких квартир сократилось на 9% с начала года, пишет ИА «УралПолит.ru».