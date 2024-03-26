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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Цены на новостройки в крупных городах России выросли на 3,6%

26 марта 2024, 06:34
Согласно данным эксперта, цены на новостройки в крупных городах России выросли на 3,6% за первый квартал текущего года и достигли уровня в 132 тысячи рублей за квадратный метр.

В 67 городах цена на первичное жилье также увеличилась. Самым значительным ростом можно отметить Череповец (13,2%), Улан-Удэ (12%), Ставрополь (9%), Симферополь (8,9%) и Тула (8,4%). Однако в Архангельске цены снизились на 2,1%, в Санкт-Петербурге на 1% и в Краснодаре на 0,9%, как сообщает РИА Новости.

Средняя стоимость новостроек в стране за этот период составила 7 миллионов рублей, что является ростом на 3,1%. Однако предложение таких квартир сократилось на 9% с начала года, пишет ИА «УралПолит.ru».

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