Цены на новостройки в крупных городах России выросли на 3,6%

В 67 городах цена на первичное жилье также увеличилась. Самым значительным ростом можно отметить Череповец (13,2%), Улан-Удэ (12%), Ставрополь (9%), Симферополь (8,9%) и Тула (8,4%). Однако в Архангельске цены снизились на 2,1%, в Санкт-Петербурге на 1% и в Краснодаре на 0,9%, как сообщает РИА Новости.