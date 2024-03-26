Товара на 11 млн. Омич хранил в гараже 95 тысяч пачек контрафактного табака

Ранее на незаконном хранении и перевозках немаркированного табака попались отец и сын из Омска. Полицейские изъяли 14,5 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 1,6 млн. Суд приговорил омича к принудительной работе с 10% удержанием из зарплаты, а его отец получил год условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, у родственников изъяли две машины, которые использовались для перевозки контрафакта. В суде осужденные попросили снизить наказание и вернуть автомобили. Однако им было отказано.