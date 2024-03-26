Товара на 11 млн. Омич хранил в гараже 95 тысяч пачек контрафактного табака

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Омска. Ему предъявлено обвинение в приобретении, хранении и перевозке контрафактного табака в особо крупном размере.
Выяснилось, что осенью прошлого года обвиняемый купил около 95 тысяч пачек немаркированного табака различных марок общей стоимостью более 11 млн рублей. После этого он перевез товар в арендованные гаражные боксы и хранил его для дальнейшей продажи.
Однако его планам помешали сотрудники правоохранительных органов и изъяли весь немаркированный табак. Теперь уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.
Ранее на незаконном хранении и перевозках немаркированного табака попались отец и сын из Омска. Полицейские изъяли 14,5 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 1,6 млн. Суд приговорил омича к принудительной работе с 10% удержанием из зарплаты, а его отец получил год условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, у родственников изъяли две машины, которые использовались для перевозки контрафакта. В суде осужденные попросили снизить наказание и вернуть автомобили. Однако им было отказано.