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иллюстрация

Товара на 11 млн. Омич хранил в гараже 95 тысяч пачек контрафактного табака

26 марта 2024, 07:24
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омска предстанет перед судом за хранение контрафактных сигарет на 11 млн

Мужчина закупился контрафактным товаром для продажи и хранил его в арендованном гараже.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Омска. Ему предъявлено обвинение в приобретении, хранении и перевозке контрафактного табака в особо крупном размере.

Выяснилось, что осенью прошлого года обвиняемый купил около 95 тысяч пачек немаркированного табака различных марок общей стоимостью более 11 млн рублей. После этого он перевез товар в арендованные гаражные боксы и хранил его для дальнейшей продажи.

Однако его планам помешали сотрудники правоохранительных органов и изъяли весь немаркированный табак. Теперь уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее на незаконном хранении и перевозках немаркированного табака попались отец и сын из Омска. Полицейские изъяли 14,5 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 1,6 млн. Суд приговорил омича к принудительной работе с 10% удержанием из зарплаты, а его отец получил год условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, у родственников изъяли две машины, которые использовались для перевозки контрафакта. В суде осужденные попросили снизить наказание и вернуть автомобили. Однако им было отказано.

14,5 тысяч пачек. В Омске отец и сын лишились двух машин из-за перевозки контрафакта
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Уголовное дело#Новости#Сбыт#Обвинение#Правоохранительные органы
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