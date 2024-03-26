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DAS Pridurcos сформировались из тусовки скейтеров и роллеров

Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками

26 марта 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney
DAS Pridurcos сформировались из тусовки скейтеров и роллеров
Омские чудаки снимали ролики с огнем, с прыжками с высоты, стреляли друг в друга из пневматического оружия, зашивали рты нитками и ставили прочие опасные для жизни эксперименты.

Сложно найти в России человека, который бы ничего не знал о сериале «Слово пацана». Лента рассказывает о криминальных группировках конца 80-х годов. Ну, а Город55 запустил свой сериал в текстовом формате. Узнаем, какие еще движения и субкультуры существовали в Омске. Перед вами пятая серия, посвященная команде DAS Pridurcos.

Первые ролики

Во времена, когда еще не было YouTube, а Павел Дуров только планировал запустить социальную сеть «ВКонтакте», в США в начале нулевых по MTV крутили шоу Jackass («Чудаки»). Каждая серия начиналась с фразы: «Привет, я Джонни Ноксвилл». Выпуски полностью состояли из чудаковатых, экстремальных, и порой аморальных, выходок. А чуть позже формат появился и у нас — в Омске.

Вот небольшая нарезка от DAS Pridurcos. То, что позволяет публиковать цензура.

DAS Pridurcos сформировались из тусовки скейтеров и роллеров
Видео: Изображение Midjourney
«Началось все в 2006 году. У истоков стояли два человека. Я с ними познакомился. Мы общались в одной экстремальной тусовке, там, где были разные скейтеры, роллеры, биэмиксеры. Мы все вместе зависали на Театральной площади, в сквере у Никольского собора. Ребята предложили мне снимать видео в стиле „Чудаков“. В то время я не знал, кто такие Jackass, мне просто понравилась идея. Один из ребят мне дал посмотреть разные видосики. Загорелся идеей. Название уже было придумано — DAS Pridurcos», — рассказал омич Денис, один из заводил команды омских чудаков.

Смысла в названии никакого нет.

«Нам просто показалось, что это интересно звучит. Собрали команду из разных неформальных движений. Снимали примитивные трюки: прыгали в кусты, обсыпались мукой».
Первые ролики снимали на улицах ОмскаПервые ролики снимали на улицах Омска
Первые ролики снимали на улицах ОмскаПервые ролики снимали на улицах Омска
Первые ролики снимали на улицах Омска
Фото: DAS Pridurcos

Команда снимала видео на улицах города. Возможно, кому-то из омичей удалось увидеть чудаковатых ребят.

«На улице снимали только первые ролики, в основном юморные. Каких-то проблем с полицией не припомню. Разве что могли замечание сделать. Народ по-разному реагировал. Кто-то на первые телефоны с камерой снимал, кто-то смеялся, кто-то взглядом провожал, думал, что за идиоты бегают».

Феномен популярности

Ролики от DAS Pridurcos стали вирусными, хотя такого понятия в то время еще не существовало. Видео с омскими чудаками скидывали друг другу на первые смартфоны по ИК-порту, хранили на домашних компах, а при случае показывали друзьям.

«Никак не раскручивались специально. Тогда это было мейнстримом. Людям было интересно. Познакомились с организаторами музыкального фестиваля California Fest, которые потом о нас рассказывали. Сарафанное радио работало. Про раскрутки в интернете тогда в принципе ничего не было известно. У нас была мечта — сделать сайт. В то время это казалось чем-то заоблачным. Сама собой раскрутка получилась», — вспоминает Денис.
Пиротехника и огонь часто присутствовали в роликах омских чудаковПиротехника и огонь часто присутствовали в роликах омских чудаков
Участники преследовали концепцию саморазрушенияУчастники преследовали концепцию саморазрушения
Пиротехника и огонь часто присутствовали в роликах омских чудаков
Фото: DAS Pridurcos

Время шло, и Pridurcos вышли на сцену. Омичи, которым сейчас за 30, отлично помнят культовые места тусовок в нулевые — клубы «Атлантида», «Кристалл», «Спутник», XL. Все они давно прекратили свое существование.

«Постепенно народ в DAS Pridurcos стал отсеиваться, и сформировался костяк, который выступил на сцене клуба XL на фестивале. Это было первое выступление, мы готовились. В целом неплохо. В какой-то момент мы открыли для себя кайф ездить в разные города. Выступали на рок-концертах, нас приглашали. Было прикольно. Были планы на большой тур, но не срослось. Иногда было сложно возвращаться в Омск. Потому что нужно ехать домой, а у тебя после выступления что-нибудь болит, а еще в поезде ехать».
Чудаков стали приглашать на выступления в клубыЧудаков стали приглашать на выступления в клубы
Чудаков стали приглашать на выступления в клубыЧудаков стали приглашать на выступления в клубы
Чудаков стали приглашать на выступления в клубы
Фото: DAS Pridurcos

Саморазрушение

Травмы случались регулярно. Ссадин, синяков, мелких ожогов было не счесть. Pridurcos снимали трюки с огнем, с прыжками с высоты, стреляли друг в друга из пневматического оружия, зашивали рты нитками и ставили прочие опасные для жизни эксперименты. О безопасности, разумеется, думали, но без последствий не обошлось.

«Мы захотели снять полнометражный фильм, который так и не вышел. Предполагалось, что он будет крышесносный в духе destroy yourself (саморазрушение.— Прим. ред.). В том видео были первые травмы. Весной привязали к трамваю санки, и один парень на них поехал в трусах. Трамвай затормозил на повороте, и санки залетели под него. Пятую точку прилично потрепал в том моменте, — вспоминает Денис. — Прыгали со строительных лесов в мусорный бак. Не рассчитали траекторию полета. Итог — пробитый подбородок. К счастью, челюсть и зубы остались на месте, но палец можно было через подбородок запихать в рот. Скорая, больница, швы».

Игры с огнем (в прямом смысле) — развлечение красивое, но опасное. Одного из участников DAS Pridurcos, одетого в легкую кофту, облили бензином и подожгли. Файер-шоу закончилось больницей.

«Он должен был добежать от ресторана „Сенкевич“ до Иртыша. Когда подожгли, то парень вспыхнул, как огромный огненный шар. Растерялись. Он побежал и перед самым Иртышом упал, но смог в реку скатиться. Обгорел прилично. Не помню, сколько процентов ожога было, но он попал в реанимацию. Местные газеты и каналы об этом новость делали. Нас искала милиция, мы ушли на дно на какое-то время», — поделился Денис.
Во время одного из трюков участник сильно обгорелВо время одного из трюков участник сильно обгорел
Во время одного из трюков участник сильно обгорел
Фото: DAS Pridurcos

У Дениса в качестве напоминания о DAS Pridurcos остался шрам на щеке.

«Выступали в клубе „Спутник“. Трюк следующий. В большие шприцы заливался бензин, ими изнутри прокалывались щеки с обеих сторон, чтобы иглы торчали снаружи. Бензин выпрыскивался и поджигался. С одной щекой все получилось. С другой — нет. Проткнули не до конца, и бензин попал в кровь. Пошли отеки, абсцесс. Операцию делали, две недели в больнице пролежал».
Неудачный трюк со шприцами оставил на щеке шрамНеудачный трюк со шприцами оставил на щеке шрам
Неудачный трюк со шприцами оставил на щеке шрам
Фото: DAS Pridurcos

Энтузиазм и сумасшествие

За коммерческим успехом ребята из DAS Pridurcos не гнались.

«Гонораров мы не просили за выступление в Омске. Они были, когда мы стали выступать на неформатных для себя вечеринках. Наш формат площадок — это панк-рок и альтернативные концерты. Когда нас стали приглашать на другие мероприятия, закрытые коттеджные вечеринки, там были гонорары. Не помню сколько, это скорее символические суммы были. Нами двигало не стремление заработать, а энтузиазм, сумасшествие. Нравилось шоу».

В 2014 году DAS Pridurcos отправились на фестиваль «Кубана». Денис называет это выступление наполовину успешным, а наполовину провальным.

«Растерялись. Первый опыт выступления на огромной сцене, среди мировых звезд, перед многотысячной аудиторией. Постарались не ударить в грязь лицом. Все равно было круто, попасть на „Кубану“ непросто».

Для справки: «Кубана» — ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходил на территории России и Латвии с 2009 по 2016 год. Примечательно, что в 2016 году и DAS Pridurcos прекратили деятельность, просуществовав 10 лет. Никакого официального завершения их чудаковатой карьеры не было. Просто перестали снимать ролики.

«Другие интересы появились, цели в жизни. Искра чудачества угасла. В 2018 году попробовали перезапуститься, придумали новую стилистику, прописали программу выступления, сценарий нового фильма. Идее не суждено было развиться. Сейчас воспоминания приходит о DAS Pridurcos, что, может, что-то сделать, хотя бы ради красивого финала. Но понимаешь: сейчас этого делать уже не будешь. Лично я себе рот сейчас зашить не смогу, а тогда вообще без проблем», — заключил Денис.

Об омских чудаках теперь напоминает youtube-канал, в котором собраны архивные ролики DAS Pridurcos. Последнее видео было опубликовано 8 лет назад. Смотрите на свой страх и риск.

В 2016 году чудачества DAS Pridurcos подошли к концуВ 2016 году чудачества DAS Pridurcos подошли к концу
В 2016 году чудачества DAS Pridurcos подошли к концу
Фото: DAS Pridurcos

Ранее Город55 в проекте «Субкультуры омских пацанов» рассказывал о панках и местах их тусовок, болельщиках «Авангарда», байкерском движении и улице Чокана Валиханова, которая была центром притяжения омских неформалов.

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#Спецпроекты#Общество#Видео#Омск#Бензин#Безопасность#Травмы#Команда#Евгений Игишев#Субкультуры#DAS Pridurcos#MTV
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