Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Сложно найти в России человека, который бы ничего не знал о сериале «Слово пацана». Лента рассказывает о криминальных группировках конца 80-х годов. Ну, а Город55 запустил свой сериал в текстовом формате. Узнаем, какие еще движения и субкультуры существовали в Омске. Перед вами пятая серия, посвященная команде DAS Pridurcos.
Во времена, когда еще не было YouTube, а Павел Дуров только планировал запустить социальную сеть «ВКонтакте», в США в начале нулевых по MTV крутили шоу Jackass («Чудаки»). Каждая серия начиналась с фразы: «Привет, я Джонни Ноксвилл». Выпуски полностью состояли из чудаковатых, экстремальных, и порой аморальных, выходок. А чуть позже формат появился и у нас — в Омске.
Вот небольшая нарезка от DAS Pridurcos. То, что позволяет публиковать цензура.
«Началось все в 2006 году. У истоков стояли два человека. Я с ними познакомился. Мы общались в одной экстремальной тусовке, там, где были разные скейтеры, роллеры, биэмиксеры. Мы все вместе зависали на Театральной площади, в сквере у Никольского собора. Ребята предложили мне снимать видео в стиле „Чудаков“. В то время я не знал, кто такие Jackass, мне просто понравилась идея. Один из ребят мне дал посмотреть разные видосики. Загорелся идеей. Название уже было придумано — DAS Pridurcos», — рассказал омич Денис, один из заводил команды омских чудаков.
Смысла в названии никакого нет.
«Нам просто показалось, что это интересно звучит. Собрали команду из разных неформальных движений. Снимали примитивные трюки: прыгали в кусты, обсыпались мукой».
Команда снимала видео на улицах города. Возможно, кому-то из омичей удалось увидеть чудаковатых ребят.
«На улице снимали только первые ролики, в основном юморные. Каких-то проблем с полицией не припомню. Разве что могли замечание сделать. Народ по-разному реагировал. Кто-то на первые телефоны с камерой снимал, кто-то смеялся, кто-то взглядом провожал, думал, что за идиоты бегают».
Ролики от DAS Pridurcos стали вирусными, хотя такого понятия в то время еще не существовало. Видео с омскими чудаками скидывали друг другу на первые смартфоны по ИК-порту, хранили на домашних компах, а при случае показывали друзьям.
«Никак не раскручивались специально. Тогда это было мейнстримом. Людям было интересно. Познакомились с организаторами музыкального фестиваля California Fest, которые потом о нас рассказывали. Сарафанное радио работало. Про раскрутки в интернете тогда в принципе ничего не было известно. У нас была мечта — сделать сайт. В то время это казалось чем-то заоблачным. Сама собой раскрутка получилась», — вспоминает Денис.
Время шло, и Pridurcos вышли на сцену. Омичи, которым сейчас за 30, отлично помнят культовые места тусовок в нулевые — клубы «Атлантида», «Кристалл», «Спутник», XL. Все они давно прекратили свое существование.
«Постепенно народ в DAS Pridurcos стал отсеиваться, и сформировался костяк, который выступил на сцене клуба XL на фестивале. Это было первое выступление, мы готовились. В целом неплохо. В какой-то момент мы открыли для себя кайф ездить в разные города. Выступали на рок-концертах, нас приглашали. Было прикольно. Были планы на большой тур, но не срослось. Иногда было сложно возвращаться в Омск. Потому что нужно ехать домой, а у тебя после выступления что-нибудь болит, а еще в поезде ехать».
Травмы случались регулярно. Ссадин, синяков, мелких ожогов было не счесть. Pridurcos снимали трюки с огнем, с прыжками с высоты, стреляли друг в друга из пневматического оружия, зашивали рты нитками и ставили прочие опасные для жизни эксперименты. О безопасности, разумеется, думали, но без последствий не обошлось.
«Мы захотели снять полнометражный фильм, который так и не вышел. Предполагалось, что он будет крышесносный в духе destroy yourself (саморазрушение.— Прим. ред.). В том видео были первые травмы. Весной привязали к трамваю санки, и один парень на них поехал в трусах. Трамвай затормозил на повороте, и санки залетели под него. Пятую точку прилично потрепал в том моменте, — вспоминает Денис. — Прыгали со строительных лесов в мусорный бак. Не рассчитали траекторию полета. Итог — пробитый подбородок. К счастью, челюсть и зубы остались на месте, но палец можно было через подбородок запихать в рот. Скорая, больница, швы».
Игры с огнем (в прямом смысле) — развлечение красивое, но опасное. Одного из участников DAS Pridurcos, одетого в легкую кофту, облили бензином и подожгли. Файер-шоу закончилось больницей.
«Он должен был добежать от ресторана „Сенкевич“ до Иртыша. Когда подожгли, то парень вспыхнул, как огромный огненный шар. Растерялись. Он побежал и перед самым Иртышом упал, но смог в реку скатиться. Обгорел прилично. Не помню, сколько процентов ожога было, но он попал в реанимацию. Местные газеты и каналы об этом новость делали. Нас искала милиция, мы ушли на дно на какое-то время», — поделился Денис.
У Дениса в качестве напоминания о DAS Pridurcos остался шрам на щеке.
«Выступали в клубе „Спутник“. Трюк следующий. В большие шприцы заливался бензин, ими изнутри прокалывались щеки с обеих сторон, чтобы иглы торчали снаружи. Бензин выпрыскивался и поджигался. С одной щекой все получилось. С другой — нет. Проткнули не до конца, и бензин попал в кровь. Пошли отеки, абсцесс. Операцию делали, две недели в больнице пролежал».
За коммерческим успехом ребята из DAS Pridurcos не гнались.
«Гонораров мы не просили за выступление в Омске. Они были, когда мы стали выступать на неформатных для себя вечеринках. Наш формат площадок — это панк-рок и альтернативные концерты. Когда нас стали приглашать на другие мероприятия, закрытые коттеджные вечеринки, там были гонорары. Не помню сколько, это скорее символические суммы были. Нами двигало не стремление заработать, а энтузиазм, сумасшествие. Нравилось шоу».
В 2014 году DAS Pridurcos отправились на фестиваль «Кубана». Денис называет это выступление наполовину успешным, а наполовину провальным.
«Растерялись. Первый опыт выступления на огромной сцене, среди мировых звезд, перед многотысячной аудиторией. Постарались не ударить в грязь лицом. Все равно было круто, попасть на „Кубану“ непросто».
Для справки: «Кубана» — ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходил на территории России и Латвии с 2009 по 2016 год. Примечательно, что в 2016 году и DAS Pridurcos прекратили деятельность, просуществовав 10 лет. Никакого официального завершения их чудаковатой карьеры не было. Просто перестали снимать ролики.
«Другие интересы появились, цели в жизни. Искра чудачества угасла. В 2018 году попробовали перезапуститься, придумали новую стилистику, прописали программу выступления, сценарий нового фильма. Идее не суждено было развиться. Сейчас воспоминания приходит о DAS Pridurcos, что, может, что-то сделать, хотя бы ради красивого финала. Но понимаешь: сейчас этого делать уже не будешь. Лично я себе рот сейчас зашить не смогу, а тогда вообще без проблем», — заключил Денис.
Об омских чудаках теперь напоминает youtube-канал, в котором собраны архивные ролики DAS Pridurcos. Последнее видео было опубликовано 8 лет назад. Смотрите на свой страх и риск.
Ранее Город55 в проекте «Субкультуры омских пацанов» рассказывал о панках и местах их тусовок, болельщиках «Авангарда», байкерском движении и улице Чокана Валиханова, которая была центром притяжения омских неформалов.