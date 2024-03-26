Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками

Во времена, когда еще не было YouTube, а Павел Дуров только планировал запустить социальную сеть «ВКонтакте», в США в начале нулевых по MTV крутили шоу Jackass («Чудаки»). Каждая серия начиналась с фразы: «Привет, я Джонни Ноксвилл». Выпуски полностью состояли из чудаковатых, экстремальных, и порой аморальных, выходок. А чуть позже формат появился и у нас — в Омске.