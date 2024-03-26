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Следственный комитет расследует ЧП с падением глыбы льда в Самаре

26 марта 2024, 06:37
Следственный орган продолжает рассматривать подробности ЧП, которое случилось 23 марта на улице Краснодонской в Самаре. Там кусок льда с крыши упал на проходившую мимо женщину с тремя детьми.

Пострадавшие получили различные травмы и были доставлены в больницу. Полиция немедленно начала расследование, пишет volga.news.

«Сотрудниками следственного отдела по Промышленному району города Самары было предъявлено обвинение начальнику участка, 27-летнему мужчине, в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в Следственном комитете по Самарской области. Этот пункт статьи предполагает причинение серьезного вреда здоровью.

Полиция считает, что мужчина должен был обеспечить очистку крыши, однако этого не сделал. В настоящее время расследование продолжается.

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