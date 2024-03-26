Следственный комитет расследует ЧП с падением глыбы льда в Самаре

«Сотрудниками следственного отдела по Промышленному району города Самары было предъявлено обвинение начальнику участка, 27-летнему мужчине, в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в Следственном комитете по Самарской области. Этот пункт статьи предполагает причинение серьезного вреда здоровью.