Следственный комитет расследует ЧП с падением глыбы льда в Самаре

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Пострадавшие получили различные травмы и были доставлены в больницу. Полиция немедленно начала расследование, пишет volga.news.
«Сотрудниками следственного отдела по Промышленному району города Самары было предъявлено обвинение начальнику участка, 27-летнему мужчине, в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в Следственном комитете по Самарской области. Этот пункт статьи предполагает причинение серьезного вреда здоровью.
Полиция считает, что мужчина должен был обеспечить очистку крыши, однако этого не сделал. В настоящее время расследование продолжается.