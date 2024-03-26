Следственный комитет просит арестовать Алишера Касимова

25 марта суд принял решение об аресте семи других фигурантов дела, связанного с нападением на людей в Красногорске. Среди них находятся четыре исполнителя теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, а также трое соучастников — Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы.