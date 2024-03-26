Следственный комитет просит арестовать Алишера Касимова

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Он помогал террористам, предоставив им квартиру. По данным Следственного комитета, запрос на арест Касимова уже был подан, пишет RT.
25 марта суд принял решение об аресте семи других фигурантов дела, связанного с нападением на людей в Красногорске. Среди них находятся четыре исполнителя теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, а также трое соучастников — Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы.
В общей сложности было задержано 11 человек.