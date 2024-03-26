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Следственный комитет просит арестовать Алишера Касимова

26 марта 2024, 10:35
По информации, полученной от источника, восьмым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» является Алишер Касимов, предприниматель из Красногорска.

Он помогал террористам, предоставив им квартиру. По данным Следственного комитета, запрос на арест Касимова уже был подан, пишет RT.

25 марта суд принял решение об аресте семи других фигурантов дела, связанного с нападением на людей в Красногорске. Среди них находятся четыре исполнителя теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, а также трое соучастников — Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы.

В общей сложности было задержано 11 человек.

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