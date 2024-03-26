Следственный комитет начал проверку после ДТП со скорой помощью в Омске

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Региональный следственный комитет начал проверку после ДТП с участием машины скорой помощи. Инцидент произошел вчера днем, около 16:00.
Установлено, что транспорт медслужбы ехал по улице Орджоникидзе с включенными мигалками и сиреной. Проезжая на «красный» сигнал светофора, скорая помощь и столкнулась с «Тойотой». В момент аварии в «скорой» находились две женщины, одной из которых понадобилось госпитализация, и три ребенка.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства аварии.