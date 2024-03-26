Следственный комитет начал проверку после ДТП со скорой помощью в Омске

Установлено, что транспорт медслужбы ехал по улице Орджоникидзе с включенными мигалками и сиреной. Проезжая на «красный» сигнал светофора, скорая помощь и столкнулась с «Тойотой». В момент аварии в «скорой» находились две женщины, одной из которых понадобилось госпитализация, и три ребенка.