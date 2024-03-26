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Омский следком начал проверку после ДТП со скорой помощью

Следственный комитет начал проверку после ДТП со скорой помощью в Омске

26 марта 2024, 09:32
Фото: 1MI

Омский следком начал проверку после ДТП со скорой помощью

Дорожное происшествие с пострадавшим случилось вчера днем, около 16:00.

Региональный следственный комитет начал проверку после ДТП с участием машины скорой помощи. Инцидент произошел вчера днем, около 16:00.

Установлено, что транспорт медслужбы ехал по улице Орджоникидзе с включенными мигалками и сиреной. Проезжая на «красный» сигнал светофора, скорая помощь и столкнулась с «Тойотой». В момент аварии в «скорой» находились две женщины, одной из которых понадобилось госпитализация, и три ребенка.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

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#ДТП#Омск#Омская область#Следственный комитет#ДТП с пострадавшими#Следком#Следователи#ДТП с детьми#Новости#ДТП со скорой помощью#Следствие#Анастасия Баянова
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