Сезон открыт. В Омске началась подготовка к обработке парков от клещей

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Бюджетное учреждение Омской области «Управление по охране животного мира» разместило на сайте госзакупок лот, в котором объект закупки описан как «оказание услуг по акарицидной обработке территорий памятников природы». Речь идет об антиклещевой обработке дендросада имени Г. И. Гензе, дендропарка имени П. С. Комиссарова и территории природного рекреационного комплекса «Старозагородный».
В общей сложности исполнитель должен будет обработать 18,2 га земли. Его задача — провести «предварительное санитарно-эпидемиологическое исследование», подобрать оптимальное инсектоакарицидное средство, провести обработку, а потом убедиться в достижении необходимого эффекта. Начальная цена контракта — 87 360 рублей, заявки принимаются до 1 апреля.
Напомним: в 2023 году первый укус клеща на территории Омской области был зарегистрирован 27 марта.