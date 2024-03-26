Сезон открыт. В Омске началась подготовка к обработке парков от клещей

Бюджетное учреждение Омской области «Управление по охране животного мира» разместило на сайте госзакупок лот, в котором объект закупки описан как «оказание услуг по акарицидной обработке территорий памятников природы». Речь идет об антиклещевой обработке дендросада имени Г. И. Гензе, дендропарка имени П. С. Комиссарова и территории природного рекреационного комплекса «Старозагородный».