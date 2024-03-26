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Published Сегодня, 06:28

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В Омске началась подготовка к обработке парков от клещей

Сезон открыт. В Омске началась подготовка к обработке парков от клещей

26 марта 2024, 06:28
Фото: 1MI

В Омске началась подготовка к обработке парков от клещей

Администрация ищет поставщика услуги для дендропарка и дендросада.

Бюджетное учреждение Омской области «Управление по охране животного мира» разместило на сайте госзакупок лот, в котором объект закупки описан как «оказание услуг по акарицидной обработке территорий памятников природы». Речь идет об антиклещевой обработке дендросада имени Г. И. Гензе, дендропарка имени П. С. Комиссарова и территории природного рекреационного комплекса «Старозагородный».

В общей сложности исполнитель должен будет обработать 18,2 га земли. Его задача — провести «предварительное санитарно-эпидемиологическое исследование», подобрать оптимальное инсектоакарицидное средство, провести обработку, а потом убедиться в достижении необходимого эффекта. Начальная цена контракта — 87 360 рублей, заявки принимаются до 1 апреля.

Напомним: в 2023 году первый укус клеща на территории Омской области был зарегистрирован 27 марта.

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#Омск#Госзакупки#Новости#Клещи#Николай Эйхвальд
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