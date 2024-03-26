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Россиянам в 2024 году запретили подавать в суд на застройщиков

Россиянам в 2024 году запретили подавать в суд на застройщиков

26 марта 2024, 10:48
Фото: 1MI
Строительные компании пытаются защитить от многомиллионных долгов.

В марте 2024 года вышел закон, направленный на поддержку застройщиков, сообщает издание Newia. Правительство РФ утвердило мораторий, который освобождает их от выплаты неустоек за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию. Это означает, что дольщики не смогут взыскать с застройщика компенсацию за опоздание со сдачей дома через суд.

Сейчас практика обращения в суды из-за просрочек со сдачей дома весьма богатая. Но из-за того, что все чаще сроки затягиваются из-за задержек с поставками материалов, застройщики стали обращаться к правительству с просьбой оказать меры поддержки.

Ранее аналогичный мораторий действовал во время пандемии коронавируса в 2020 году, а также с марта 2022 года по июнь 2023 год. В 2024 году мораторий возобновили.

При этом у дольщиков все еще есть возможность взыскать неустойку, если сдача дома планировалась с 1 июля 2023 года по 22 марта 2024 года. Уже известно, что расчет за просроченный период будет производиться по ставке Центробанка — 7,5%, которая действовала на период 1 июля 2023 года.

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#Коронавирус#Общество#Омск#Суд#Россия#Центробанк#Дольщики#Просрочка#Правительство#Новости#Пандемия#Ольга Акамова
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