Россиянам в 2024 году запретили подавать в суд на застройщиков

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В марте 2024 года вышел закон, направленный на поддержку застройщиков, сообщает издание Newia. Правительство РФ утвердило мораторий, который освобождает их от выплаты неустоек за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию. Это означает, что дольщики не смогут взыскать с застройщика компенсацию за опоздание со сдачей дома через суд.
Сейчас практика обращения в суды из-за просрочек со сдачей дома весьма богатая. Но из-за того, что все чаще сроки затягиваются из-за задержек с поставками материалов, застройщики стали обращаться к правительству с просьбой оказать меры поддержки.
Ранее аналогичный мораторий действовал во время пандемии коронавируса в 2020 году, а также с марта 2022 года по июнь 2023 год. В 2024 году мораторий возобновили.
При этом у дольщиков все еще есть возможность взыскать неустойку, если сдача дома планировалась с 1 июля 2023 года по 22 марта 2024 года. Уже известно, что расчет за просроченный период будет производиться по ставке Центробанка — 7,5%, которая действовала на период 1 июля 2023 года.