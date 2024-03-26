Россиянам в 2024 году запретили подавать в суд на застройщиков

При этом у дольщиков все еще есть возможность взыскать неустойку, если сдача дома планировалась с 1 июля 2023 года по 22 марта 2024 года. Уже известно, что расчет за просроченный период будет производиться по ставке Центробанка — 7,5%, которая действовала на период 1 июля 2023 года.