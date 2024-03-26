Омское «Управление по строительству» переехало поближе к метромосту

Казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» поменяло место регистрации. С 2013 году КУ было «прописано» в доме на Красном пути в районе остановки «Городок Водников», в одном здании с министерствами промышленности и цифрового развития, госфондом развития промышленности и «Государственным учреждением информационных технологий и телекоммуникаций». Теперь оно переехало в двухэтажный дом на улице Фрунзе в самом центре города, рядом с новым корпусом ОмГУ.