Омское «Управление по строительству» переехало поближе к метромосту

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» поменяло место регистрации. С 2013 году КУ было «прописано» в доме на Красном пути в районе остановки «Городок Водников», в одном здании с министерствами промышленности и цифрового развития, госфондом развития промышленности и «Государственным учреждением информационных технологий и телекоммуникаций». Теперь оно переехало в двухэтажный дом на улице Фрунзе в самом центре города, рядом с новым корпусом ОмГУ.
Напомним: официальная специализация «Управления по строительству» — «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Именно это КУ отвечает за реализацию масштабных проектов — строительство омского метрополитена (фактически давно свернутое), Красногорского гидроузла, аэропорта в Федоровке. В связи с этим интересно, что теперь окна управления выходят прямо на метромост.
В январе текущего года Город55 писал о том, что в КУ сменилось руководство: директором стал Александр Таран.