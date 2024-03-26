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метромост

Омское «Управление по строительству» переехало поближе к метромосту

26 марта 2024, 08:29
Фото: Город55
метромост

Омское «Управление по строительству» переехало в центр города

Прежде казенное учреждение было «прописано» на Водниках.

Казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» поменяло место регистрации. С 2013 году КУ было «прописано» в доме на Красном пути в районе остановки «Городок Водников», в одном здании с министерствами промышленности и цифрового развития, госфондом развития промышленности и «Государственным учреждением информационных технологий и телекоммуникаций». Теперь оно переехало в двухэтажный дом на улице Фрунзе в самом центре города, рядом с новым корпусом ОмГУ.

Фото: 2gis

Напомним: официальная специализация «Управления по строительству» — «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Именно это КУ отвечает за реализацию масштабных проектов — строительство омского метрополитена (фактически давно свернутое), Красногорского гидроузла, аэропорта в Федоровке. В связи с этим интересно, что теперь окна управления выходят прямо на метромост.

В январе текущего года Город55 писал о том, что в КУ сменилось руководство: директором стал Александр Таран.

В омском «Управлении по строительству» появился новый директор
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Метромост#Казенные учреждения
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