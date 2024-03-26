Омский НПЗ провел научно-техническую конференцию для школьников

Предприятие совместно с омскими учебными заведениями уже более 10 лет организует научно-технические конференции в рамках профориентационной программы «Школа — ссуз/ввуз — ОНПЗ». Участие в них помогает старшеклассникам развивать системное мышление, умение работать в команде и мотивирует к выбору технической специальности. К участию в проектах программы подготовки кадров приглашаются все школы региона.