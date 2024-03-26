Омский НПЗ провел научно-техническую конференцию для школьников

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
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Updated Сегодня, 01:40
В рамках научно-технической конференции (НТК) Омского нефтеперерабатывающего завода ученики 8-11 классов исследовали физические и химические процессы, продукты нефтехимии и экологическое состояние окружающей среды. Участники выращивали инфузорий, изучали двигатель Стирлинга, визуализировали магнитные поля и проводили другие эксперименты. Свои исследовательские проекты школьники защищали перед экспертным жюри, в состав которого вошли сотрудники предприятия, преподаватели ОмГТУ и Омского промышленно-экономического колледжа.
«Научно-техническая конференция Омского НПЗ создает условия для углубления профильных знаний и стратегических компетенций. Предприятие старается привить детям с раннего возраста интерес к исследованиям, к техническим специальностям. Совместные с Омским НПЗ образовательные проекты выявляют одаренную молодежь еще в старших классах школы», — отметила проректор по образовательной деятельности ОмГТУ Наталья Прокудина.
По результатам конкурса лауреатам вручили подарки, а наиболее отличившихся ребят пригласили на следующий этап с участием студентов профильных вузов и колледжей, а также молодых специалистов Омского НПЗ.
«Нашему предприятию нужны новые поколения сотрудников — всестороннее развитых, мотивированных к постоянному повышению квалификации. НТК стала одним из эффективных инструментов развития научного мышления молодежи. Омский НПЗ помогает выбрать будущую специальность, пройти профессиональное обучение и начать карьеру на одном из самых современных индустриальных предприятий страны», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Предприятие совместно с омскими учебными заведениями уже более 10 лет организует научно-технические конференции в рамках профориентационной программы «Школа — ссуз/ввуз — ОНПЗ». Участие в них помогает старшеклассникам развивать системное мышление, умение работать в команде и мотивирует к выбору технической специальности. К участию в проектах программы подготовки кадров приглашаются все школы региона.