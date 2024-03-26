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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Стало известно, когда в Омске начнут открываться летние веранды

Омичам рассказали, когда в городе начнут открываться летние веранды

26 марта 2024, 13:37
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Омске начнут открываться летние веранды

Некоторые омские заведения планируют открыть летние веранды для посетителей 1 мая.

Стало известно, когда некоторые омские заведения откроют летние веранды, ориентировочную дату сообщили в телеграм-канале «Омск путеводитель» со ссылкой на владельца ресторанов «Нана», «Пиццот» и «Изакая» Антона Назаренко.

Сегодня, 26 марта, веранду для японского гастробара «Изакая» начали строить рядом с Омской крепостью, также омичам показали, как будет выглядеть готовый проект.

Ресторанная группа Антона Назаренко, в которую входят вышеперечисленные «Нана», «Пиццот» и «Изакая», планирует открыть заведения 1 мая.

Фото: Скриншот тг-канала «Омск путеводитель»
В центре Омска на месте популярной пиццерии откроется новое заведение
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#Омск#Омская область#Новости#Открытие#Анастасия Баянова#Веранда#Веранды#Летняя веранда
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