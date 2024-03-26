Омичам рассказали, когда в городе начнут открываться летние веранды

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Стало известно, когда некоторые омские заведения откроют летние веранды, ориентировочную дату сообщили в телеграм-канале «Омск путеводитель» со ссылкой на владельца ресторанов «Нана», «Пиццот» и «Изакая» Антона Назаренко.
Сегодня, 26 марта, веранду для японского гастробара «Изакая» начали строить рядом с Омской крепостью, также омичам показали, как будет выглядеть готовый проект.
Ресторанная группа Антона Назаренко, в которую входят вышеперечисленные «Нана», «Пиццот» и «Изакая», планирует открыть заведения 1 мая.