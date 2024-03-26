Не хотим играть вторым номером: защитник «Авангарда» — о победе над «Локомотивом»

Posted Вчера, 18:15
Published Вчера, 18:15
Modified Вчера, 18:17
Updated Вчера, 18:17
Защитник «Авангарда» Семен Чистяков прокомментировал пятый матч с «Локомотивом», в котором «ястребы» победили со счетом 4:2.
«Нужно терпеть, когда они зажимают нас в своей зоне. Где-то хладнокровнее сыграть. Ошибки „Локомотива“ решили исход. Второй период был тяжелый, потому что дальняя лавка, тяжелее меняться. Мы не хотим играть вторым номером. Когда есть возможность, мы играем активно», — рассказал Чистяков после игры журналистам.
Семен в сегодняшнем матче отличился заброшенной шайбой. Ассистентами атаки стали Рид Буше и Райан Спунер.
«Рид Буше хорошо отдал. Я увидел, что есть свободный лед, начал катить к воротам. Ничего необычного не делал», — скромно поделился защитник.
Также шайбы в матче забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер и Рид Буше. «Ястребы» пока отстают в четвертьфинальной серии со счетом 2:3. Обзор игры — в нашем материале: