Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 18:15

Published Вчера, 18:15

Modified Вчера, 18:17

Updated Вчера, 18:17

Защитник «Авангарда» Чистяков рассказал о победе над «Локомотивом»

Не хотим играть вторым номером: защитник «Авангарда» — о победе над «Локомотивом»

26 марта 2024, 18:15
Фото: ХК Авангард

Защитник «Авангарда» Чистяков рассказал о победе над «Локомотивом»

В сегодняшней игре Семен Чистяков отличился заброшенной шайбой.

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков прокомментировал пятый матч с «Локомотивом», в котором «ястребы» победили со счетом 4:2.

«Нужно терпеть, когда они зажимают нас в своей зоне. Где-то хладнокровнее сыграть. Ошибки „Локомотива“ решили исход. Второй период был тяжелый, потому что дальняя лавка, тяжелее меняться. Мы не хотим играть вторым номером. Когда есть возможность, мы играем активно», — рассказал Чистяков после игры журналистам.

Семен в сегодняшнем матче отличился заброшенной шайбой. Ассистентами атаки стали Рид Буше и Райан Спунер.

«Рид Буше хорошо отдал. Я увидел, что есть свободный лед, начал катить к воротам. Ничего необычного не делал», — скромно поделился защитник.

Также шайбы в матче забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер и Рид Буше. «Ястребы» пока отстают в четвертьфинальной серии со счетом 2:3. Обзор игры — в нашем материале:

Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
Узнать подробнее
#Спорт#Евгений Игишев
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Вчера, 06:14
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
Вчера, 17:40
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Вчера, 05:05
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Вчера, 04:03
Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр
Вчера, 05:20
"