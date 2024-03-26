Играем на результат: в «Авангарде» рассказали о настрое перед матчем с «Локомотивом»

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал о подготовке к пятому матчу с «Локомотивом». Игра пройдет сегодня, 26 марта, на льду G-Drive Арены.
«Главное — быть готовым играть. Мы уже знаем, что нас ждет. Важно уверенно действовать все 60 минут», — сообщил Буше.
Матч должен был состояться в минувшее воскресенье. Игру перенесли, так как в стране был объявлен траур по погибшим в теракте в московском «Крокус Сити Холле».
«Пару дней передохнули, поработали на тренировках над определенными моментами. Надеюсь выйдем в полной готовности», — добавил форвард.
Также предстоящую игру прокомментировал врио главного тренера Сергей Звягин.
«Отрабатывали зону атаки. Показывали ребятам клипы с прошлых двух игр, что команда соперника делает и какие направления проблематичны. Самое важное — единство команды. Как бы ни развивалась игра, мы играем на результат», — рассказал тренер.
Ранее в хоккейном клубе сообщили, что вырученные деньги от продажи билетов на сегодняшний матч, направят на помощь пострадавшим в теракте.