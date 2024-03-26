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Буше и Звягин рассказали, как «Авангард» подготовился к игре с «Локомотивом»

Играем на результат: в «Авангарде» рассказали о настрое перед матчем с «Локомотивом»

26 марта 2024, 08:19
Фото: ХК Авангард

Буше и Звягин рассказали, как «Авангард» подготовился к игре с «Локомотивом»

Матч был перенесен на два дня, так как в стране объявили траур по погибшим в теракте в московском «Крокус Сити Холле».

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал о подготовке к пятому матчу с «Локомотивом». Игра пройдет сегодня, 26 марта, на льду G-Drive Арены.

«Главное — быть готовым играть. Мы уже знаем, что нас ждет. Важно уверенно действовать все 60 минут», — сообщил Буше.

Матч должен был состояться в минувшее воскресенье. Игру перенесли, так как в стране был объявлен траур по погибшим в теракте в московском «Крокус Сити Холле».

«Пару дней передохнули, поработали на тренировках над определенными моментами. Надеюсь выйдем в полной готовности», — добавил форвард.

Также предстоящую игру прокомментировал врио главного тренера Сергей Звягин.

«Отрабатывали зону атаки. Показывали ребятам клипы с прошлых двух игр, что команда соперника делает и какие направления проблематичны. Самое важное — единство команды. Как бы ни развивалась игра, мы играем на результат», — рассказал тренер.

Ранее в хоккейном клубе сообщили, что вырученные деньги от продажи билетов на сегодняшний матч, направят на помощь пострадавшим в теракте.

Омский «Авангард» направит деньги от продажи билетов на помощь пострадавшим в теракте
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#Спорт#Авангард#Омск#Матч#Траур#Погибшие#Рид Буше#Команда#Евгений Игишев#Локомотив#Тренировка
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