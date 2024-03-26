Глава РЭО Буцаев выделил три ключевых для отрасли ТКО закона, принятых за 5 лет

Помимо этого, глава РЭО перечислил актуальные законопроекты, над которыми компания работает в настоящее время при участии членов комитета Государственной думы. В числе приоритетных — законодательные инициативы об утилизации органической фракции ТКО через компостирование и об обращении с отходами третьего, четвертого и пятого классов опасности. Наряду с этими законопроектами рассматривается законопроект об обращении с отходами на труднодоступных территориях. Буцаев уточнил, что этот документ уже прошел первое чтение.