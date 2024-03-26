Глава РЭО Буцаев выделил три ключевых для отрасли ТКО закона, принятых за 5 лет

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:55
26 марта генеральный директор РЭО Денис Буцаев в рамках расширенного заседания Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы представил доклад, посвященный промежуточным результатам реформы отрасли обращения с ТКО, пишет 56orb.ru.
Глава РЭО выразил благодарность за эффективную работу по совершенствованию законодательных норм. В течение пяти лет было принято пятьдесят девять НПА. При этом особо были отмечены заслуги профильного комитета Госдумы. При этом ключевыми для отрасли являются следующие законы: закон о вторичных ресурсах и вторсырье, закон о совершенствовании механизма РОП и изменения в КоАП РФ.
Помимо этого, глава РЭО перечислил актуальные законопроекты, над которыми компания работает в настоящее время при участии членов комитета Государственной думы. В числе приоритетных — законодательные инициативы об утилизации органической фракции ТКО через компостирование и об обращении с отходами третьего, четвертого и пятого классов опасности. Наряду с этими законопроектами рассматривается законопроект об обращении с отходами на труднодоступных территориях. Буцаев уточнил, что этот документ уже прошел первое чтение.