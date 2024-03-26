Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Глава РЭО Буцаев выделил три ключевых для отрасли ТКО закона, принятых за 5 лет

Глава РЭО Буцаев выделил три ключевых для отрасли ТКО закона, принятых за 5 лет

26 марта 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев перечислил главные законы для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Речь идет о законодательных инициативах, принятых в течение последних пяти лет.

26 марта генеральный директор РЭО Денис Буцаев в рамках расширенного заседания Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы представил доклад, посвященный промежуточным результатам реформы отрасли обращения с ТКО, пишет 56orb.ru.

Глава РЭО выразил благодарность за эффективную работу по совершенствованию законодательных норм. В течение пяти лет было принято пятьдесят девять НПА. При этом особо были отмечены заслуги профильного комитета Госдумы. При этом ключевыми для отрасли являются следующие законы: закон о вторичных ресурсах и вторсырье, закон о совершенствовании механизма РОП и изменения в КоАП РФ.

Помимо этого, глава РЭО перечислил актуальные законопроекты, над которыми компания работает в настоящее время при участии членов комитета Государственной думы. В числе приоритетных — законодательные инициативы об утилизации органической фракции ТКО через компостирование и об обращении с отходами третьего, четвертого и пятого классов опасности. Наряду с этими законопроектами рассматривается законопроект об обращении с отходами на труднодоступных территориях. Буцаев уточнил, что этот документ уже прошел первое чтение.

Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Сегодня, 06:14
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
Сегодня, 17:40
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Сегодня, 05:05
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Сегодня, 04:03
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
Сегодня, 06:34
Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр
Сегодня, 05:20
"