Глава РЭО Буцаев: Ускорить создание объектов утилизации ТКО помогут меры поддержки

Буцаев обратил внимание, что сейчас в стране число инфраструктурных проектов в части обработки или сортировки ТКО превышает количество проектов, касающихся утилизации. Он добавил, что это связано с тем, что до определенного этапа не существовало механизма возврата инвестиций в сфере утилизации, до принятия соответствующих изменений в расширенной ответственности производителей (РОП), которые сейчас в большей части приняты. В компании возлагают большие надежды, что это существенным образом изменит темпы строительства объектов утилизации.