Глава РЭО Буцаев: Ускорить создание объектов утилизации ТКО помогут меры поддержки

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Эту информацию он предоставил во время подведения промежуточных итогов реформы отрасли по обращению с ТКО в рамках расширенного заседания Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Об этом пишет 56orb.ru.
Буцаев обратил внимание, что сейчас в стране число инфраструктурных проектов в части обработки или сортировки ТКО превышает количество проектов, касающихся утилизации. Он добавил, что это связано с тем, что до определенного этапа не существовало механизма возврата инвестиций в сфере утилизации, до принятия соответствующих изменений в расширенной ответственности производителей (РОП), которые сейчас в большей части приняты. В компании возлагают большие надежды, что это существенным образом изменит темпы строительства объектов утилизации.
Согласно отчетности о реализации федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО», по итогам 12 месяцев прошлого года достигнуты следующие показатели: процент ТКО, направленных на обработку, достиг 52,9% при плановом показателе 39,7%; процент ТКО, направленных на утилизацию, — 12,8% при плане 9,2%. При этом на захоронение было направлено 80,5% отходов при плане 98%.
По данным главы РЭО, начиная с 2019 года в России построено 250 объектов: 134 — по обработке, 65 — по утилизации, 17 — по размещению ТКО. Из них 34 объекта — комплексные, в их составе 33 участка обработки, 30 участков утилизации и 6 участков размещения ТКО.
Ссылаясь на данные Росстата, Денис Буцаев отметил, что в течение последних лет отрасль обращения с ТКО стала самой быстроразвивающейся отраслью в отечественной экономике.
Глава РЭО также рассказал, что в стране уже имеется вся необходимая правовая база для реализации и государственной поддержки инвестиционных проектов. Одним из наиболее эффективных инструментов он назвал предоставление льготных займов из средств от выпуска облигаций РЭО. Буцаев подчеркнул, что это так называемые зеленые облигации с субсидированием купонного дохода по облигациям в размере 90 процентов от ключевой ставки Центробанка.
Следующим инструментом финансирования инициатив Буцаев назвал грантовую поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. По его словам, размер такого гранта может достигать в некоторых случаях 95% от суммарного объема инвестиций по концессионным соглашениям.