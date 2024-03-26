Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Глава РЭО Буцаев: Ускорить создание объектов утилизации ТКО помогут меры поддержки

Глава РЭО Буцаев: Ускорить создание объектов утилизации ТКО помогут меры поддержки

26 марта 2024, 13:36
Фото: 1MI
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев рассказал о мерах поддержки, которые помогут ускорить процесс создания предприятий по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Эту информацию он предоставил во время подведения промежуточных итогов реформы отрасли по обращению с ТКО в рамках расширенного заседания Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Об этом пишет 56orb.ru.

Буцаев обратил внимание, что сейчас в стране число инфраструктурных проектов в части обработки или сортировки ТКО превышает количество проектов, касающихся утилизации. Он добавил, что это связано с тем, что до определенного этапа не существовало механизма возврата инвестиций в сфере утилизации, до принятия соответствующих изменений в расширенной ответственности производителей (РОП), которые сейчас в большей части приняты. В компании возлагают большие надежды, что это существенным образом изменит темпы строительства объектов утилизации.

Согласно отчетности о реализации федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО», по итогам 12 месяцев прошлого года достигнуты следующие показатели: процент ТКО, направленных на обработку, достиг 52,9% при плановом показателе 39,7%; процент ТКО, направленных на утилизацию, — 12,8% при плане 9,2%. При этом на захоронение было направлено 80,5% отходов при плане 98%.

По данным главы РЭО, начиная с 2019 года в России построено 250 объектов: 134 — по обработке, 65 — по утилизации, 17 — по размещению ТКО. Из них 34 объекта — комплексные, в их составе 33 участка обработки, 30 участков утилизации и 6 участков размещения ТКО.

Ссылаясь на данные Росстата, Денис Буцаев отметил, что в течение последних лет отрасль обращения с ТКО стала самой быстроразвивающейся отраслью в отечественной экономике.

Глава РЭО также рассказал, что в стране уже имеется вся необходимая правовая база для реализации и государственной поддержки инвестиционных проектов. Одним из наиболее эффективных инструментов он назвал предоставление льготных займов из средств от выпуска облигаций РЭО. Буцаев подчеркнул, что это так называемые зеленые облигации с субсидированием купонного дохода по облигациям в размере 90 процентов от ключевой ставки Центробанка.

Следующим инструментом финансирования инициатив Буцаев назвал грантовую поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. По его словам, размер такого гранта может достигать в некоторых случаях 95% от суммарного объема инвестиций по концессионным соглашениям.

Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Сегодня, 06:14
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
Сегодня, 17:40
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Сегодня, 05:05
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Сегодня, 04:03
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
Сегодня, 06:34
Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр
Сегодня, 05:20
"