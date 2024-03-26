До +10 градусов. Стало известно, какую погоду ждать омичам в ближайшие дни

28 марта в темное время суток столбик термометра покажет -2…+3, а днем — +5…+10 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков, но стоит ожидать гололед. На следующий день, 29 марта, станет холоднее. Температура воздуха опустится до -2…+3 ночью и +1…+6 днем, возможен дождь и порывы ветра до 15-20 м/с.