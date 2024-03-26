До +10 градусов. Стало известно, какую погоду ждать омичам в ближайшие дни

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала жителям региона о скорых изменениях в погоде. Согласно прогнозу синоптиков, до конца рабочей недели на территории Омской области будут осадки, из-за чего возможен гололед. Оттепель будет наблюдаться только днем.
Завтра, 27 марта, температура воздуха ночью составит -4…-1 градус, в некоторых районах области возможно понижение до -9. Днем станет значительно теплее, воздух прогреется до +4…+9 градусов. Возможен небольшой дождь.
28 марта в темное время суток столбик термометра покажет -2…+3, а днем — +5…+10 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков, но стоит ожидать гололед. На следующий день, 29 марта, станет холоднее. Температура воздуха опустится до -2…+3 ночью и +1…+6 днем, возможен дождь и порывы ветра до 15-20 м/с.