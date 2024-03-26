Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Омский «Авангард» встретится в пятой игре с ярославским «Локомотивом»

Без права на ошибку. «Авангард» встретится на домашнем льду с «Локомотивом»

26 марта 2024, 04:17
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» встретится в пятой игре с ярославским «Локомотивом»

В серии до четырех побед «ястребы» уступают «железнодорожникам» со счетом 1:3.

Сегодня, 26 марта, «Авангард» на льду G-Drive Арены встретится с ярославским «Локомотивом» в пятом матче ¼ финала Кубка Гагарина. «Ястребы» уступают в серии со счетом 1:3.

Напомним, «Авангард» проиграл две первые домашние игры (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во втором матче главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку. Его место с приставкой врио занял Сергей Звягин, ранее занимавшийся в клубе игрой вратарей.

На выезде «ястребы» смогли взять один матч (2:1 ОТ), а вторая встреча осталась за ярославцами (1:3).

Ранее Город55 рассказывал, что форварда «Авангарда» Рида Буше признали лучшим снайпером плей-офф КХЛ. В девяти матчах нападающий забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Буше завершался голом.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
Узнать подробнее
#Спорт#Авангард#Рид Буше#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Локомотив#Сергей Звягин
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Сегодня, 06:14
Запасайтесь питьевой водой. Омичей предупредили о массовых отключениях воды
Сегодня, 02:45
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Сегодня, 05:05
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Сегодня, 04:03
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
Сегодня, 06:34
Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр
Сегодня, 05:20
"