Без права на ошибку. «Авангард» встретится на домашнем льду с «Локомотивом»

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Сегодня, 26 марта, «Авангард» на льду G-Drive Арены встретится с ярославским «Локомотивом» в пятом матче ¼ финала Кубка Гагарина. «Ястребы» уступают в серии со счетом 1:3.
Напомним, «Авангард» проиграл две первые домашние игры (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во втором матче главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку. Его место с приставкой врио занял Сергей Звягин, ранее занимавшийся в клубе игрой вратарей.
На выезде «ястребы» смогли взять один матч (2:1 ОТ), а вторая встреча осталась за ярославцами (1:3).
Ранее Город55 рассказывал, что форварда «Авангарда» Рида Буше признали лучшим снайпером плей-офф КХЛ. В девяти матчах нападающий забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Буше завершался голом.