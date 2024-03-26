Без права на ошибку. «Авангард» встретится на домашнем льду с «Локомотивом»

Напомним, «Авангард» проиграл две первые домашние игры (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во втором матче главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку. Его место с приставкой врио занял Сергей Звягин, ранее занимавшийся в клубе игрой вратарей.