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Мемориал в Минске

Жертв все больше. На месте теракта в «Крокус сити холле» нашли уже 144 трупа

25 марта 2024, 09:13
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
Мемориал в Минске

Количество жертв теракта в «Крокус сити холле» выросло до 144

Об увеличении числа погибших сообщает телеграм-канал «База».

Сегодня, 25 марта, стало известно новое число погибших во время теракта в подмосковном «Крокус сити холл». Как сообщает телеграм-канал «База» со ссылкой на источник, спасатели обнаружили 144 тела. Из них опознать удалось только около трети.

Уточняется, что 97 выживших в теракте остаются в больницах под наблюдением врачей. Разбор завалов продолжается, количество жертв может увеличиться.

Напомним, трагедия произошла вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус сити холла». Несколько террористов открыли огонь по зрителям, которые ждали начала концерта группы «Пикник». Трагедия стала одной из крупнейших по количеству жертв в истории современной России.

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#Происшествия#Омская область#Новости#Ольга Акамова#Теракт в «Крокус сити холл»
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