Жертв все больше. На месте теракта в «Крокус сити холле» нашли уже 144 трупа

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Сегодня, 25 марта, стало известно новое число погибших во время теракта в подмосковном «Крокус сити холл». Как сообщает телеграм-канал «База» со ссылкой на источник, спасатели обнаружили 144 тела. Из них опознать удалось только около трети.
Уточняется, что 97 выживших в теракте остаются в больницах под наблюдением врачей. Разбор завалов продолжается, количество жертв может увеличиться.
Напомним, трагедия произошла вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус сити холла». Несколько террористов открыли огонь по зрителям, которые ждали начала концерта группы «Пикник». Трагедия стала одной из крупнейших по количеству жертв в истории современной России.