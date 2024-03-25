Участники Всемирного фестиваля молодежи принесли соболезнования жертвам теракта

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Участники Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в начале марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи, массово присылают письма с соболезнованиями жертвам теракта в «Крокус Сити Холл».
Сообщения в официальную группу ВФМ приходят из Индии, Италии, Мексики, Аргентины и других стран. Участники фестиваля и представители Национальных подготовительных комитетов отправляют слова поддержки и выражают искренние соболезнования.
Кроме того, представители молодежи со всего мира запустили акцию #prayforrussia в знак солидарности с российским народом в такой непростой момент.