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Иностранцы-участники фестиваля молодежи принесли соболезнования жертвам теракта

Участники Всемирного фестиваля молодежи принесли соболезнования жертвам теракта

25 марта 2024, 09:17
Фото: 1MI

Иностранцы-участники фестиваля молодежи принесли соболезнования жертвам теракта

В официальную группу фестиваля приходят письма поддержки со всего мира.

Участники Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в начале марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи, массово присылают письма с соболезнованиями жертвам теракта в «Крокус Сити Холл».

Сообщения в официальную группу ВФМ приходят из Индии, Италии, Мексики, Аргентины и других стран. Участники фестиваля и представители Национальных подготовительных комитетов отправляют слова поддержки и выражают искренние соболезнования.

Кроме того, представители молодежи со всего мира запустили акцию #prayforrussia в знак солидарности с российским народом в такой непростой момент.

Фото: ВФМ-2024 / WYF 2024
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