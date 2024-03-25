Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Тренер Волынкина назвала способ поиска мотивации к занятиям спортом

25 марта 2024, 09:25
Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина поделилась простым, но при этом эффективным способом нахождения мотивации для занятий спортом. Ключевыми факторами являются позитивный настрой и система поощрений.

Она подчеркнула важность получения удовольствия не только от достижения цели, но и от самого процесса формирования здорового и красивого тела, а также посоветовала бросать себе вызов.

NEWS.ru сообщает, что Мария Волынкина советует завести дневник, где необходимо ставить отметку за каждую тренировку. Она также порекомендовала создать систему поощрений и каждый месяц делать себе подарок. Кроме этого, эксперт подчеркнула важность постановки перед собой целей и выбора тренера для достижения желаемого результата и порекомендовала не отчаиваться при неудачах, а продолжать двигаться вперед.

По словам Марии Волынкиной, первые три тренировки будут самыми сложными, но стоит пережить их, чтобы дальше процесс пошел гораздо легче. Она призвала не быть ленивым и не позволять своим слабостям одержать верх.

Подпишитесь
Поезжайте в Краснодар. Омская академия «Авангард» разгонит второй состав своих команд
Сегодня, 07:18
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
Сегодня, 10:35
«Омск. Скорбим. 22.03.24». Сотни омичей почтили память погибших в «Крокусе»
Сегодня, 03:44
Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений
Сегодня, 09:45
Новые жертвы. Следственный комитет России сообщил о новых погибших в теракте 22 марта
Вчера, 14:18
Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона
Сегодня, 04:39
"