Тренер Волынкина назвала способ поиска мотивации к занятиям спортом

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Она подчеркнула важность получения удовольствия не только от достижения цели, но и от самого процесса формирования здорового и красивого тела, а также посоветовала бросать себе вызов.
NEWS.ru сообщает, что Мария Волынкина советует завести дневник, где необходимо ставить отметку за каждую тренировку. Она также порекомендовала создать систему поощрений и каждый месяц делать себе подарок. Кроме этого, эксперт подчеркнула важность постановки перед собой целей и выбора тренера для достижения желаемого результата и порекомендовала не отчаиваться при неудачах, а продолжать двигаться вперед.
По словам Марии Волынкиной, первые три тренировки будут самыми сложными, но стоит пережить их, чтобы дальше процесс пошел гораздо легче. Она призвала не быть ленивым и не позволять своим слабостям одержать верх.