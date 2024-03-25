Тренер Волынкина назвала способ поиска мотивации к занятиям спортом

NEWS.ru сообщает, что Мария Волынкина советует завести дневник, где необходимо ставить отметку за каждую тренировку. Она также порекомендовала создать систему поощрений и каждый месяц делать себе подарок. Кроме этого, эксперт подчеркнула важность постановки перед собой целей и выбора тренера для достижения желаемого результата и порекомендовала не отчаиваться при неудачах, а продолжать двигаться вперед.