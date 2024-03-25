Сильнейшая буря за 20 лет. Омичей предупредили о двухдневной магнитной буре

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
На прошедших выходных магнитная активность Солнца значительно возросла, и выброс плазмы достиг Земли. Ученые прогнозировали умеренные магнитные бури, но вечером 24 марта активность шторма достигла самого высокого уровня за последние несколько лет — 8 баллов по шкале силы шторма.
В сообществе «Полярные сияния в Омске. Мониторинг. Оповещение» предупредили о геомагнитной бури и полярном сиянии. Кроме того, в паблике были опубликованы фотографии, на которых можно увидеть вспышки на Солнце.
«На фото видна группа пятен почти по центру Солнца, которая стала источником вспышки. И сами зарегистрированные вспышки на других фото. Правда, красиво?», — написали в группе.
Согласно данным Лаборатории солнечной активности, прогноз длительности бури в настоящее время затруднен, но, согласно модельным оценкам, возмущения поля могут продолжаться в течение всего сегодняшнего дня.
Сегодня ожидается пик геомагнитного шторма. Сила колебаний в магнитном поле в это время будет достигать 6 баллов. К 6 часам вечера магнитная буря перейдет в возбужденное состояние, а к ночи успокоится. Однако на следующий день шкала снова достигнет 5 баллов и останется такой до вечера.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 марта в Омске наблюдалась сильная магнитная буря и полярное сияние. Это было вызвано мощной вспышкой на Солнце, которая произошла 23 марта. К сожалению, из-за облачности не все желающие смогли увидеть северное сияние. Тем не менее в телеграм-канале «Омский новостной поезд» было опубликовано фото северного сияния, которое можно было наблюдать на территории Омской области.