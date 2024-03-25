Сильнейшая буря за 20 лет. Омичей предупредили о двухдневной магнитной буре

Напомним, что в ночь с 24 на 25 марта в Омске наблюдалась сильная магнитная буря и полярное сияние. Это было вызвано мощной вспышкой на Солнце, которая произошла 23 марта. К сожалению, из-за облачности не все желающие смогли увидеть северное сияние. Тем не менее в телеграм-канале «Омский новостной поезд» было опубликовано фото северного сияния, которое можно было наблюдать на территории Омской области.