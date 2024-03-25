Сдадут в 2026 году. Проект элитного омского дома на Масленникова прошел экспертизу

ЖК на Пушкино будет состоять из двух 15-этажных корпусов с общим встроено-пристроенным зданием высотой в 2 этажа. Помимо квартир, многоэтажка будет дополнена подземной стоянкой на 101 место, офисными помещениями и кладовыми. Генеральным подрядчиком на объекте выступает компания «Ньютон Констракшн» из Тюмени.