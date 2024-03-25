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Сдадут в 2026 году. Проект элитного омского дома на Масленникова прошел экспертизу

25 марта 2024, 08:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

Экспертиза одобрила проект омского элитного ЖК с кладовыми на Масленникова

Строительством многоэтажки на пересечении Маршала Жукова и Масленникова занимается тюменский девелопер.

Городу55 стало известно, что проект строительства многоквартирного дома в квартале улиц Жукова — Масленникова — Пушкина — Разина прошел экспертизу. Положительное заключение в прошлую пятницу, 22 марта, выдала «Экспертная группа „Союз“» из Вологды.

Архитектурно-строительным проектированием для застройщика занималась тюменская компания «АСП Вертикаль». Возводит дом на пересечении Масленникова и Маршала Жукова «Специализированный застройщик Пушкина 77», зарегистрированный в Тюмени.

О строительстве тюменцами элитного дома в Центральном округе, напомним, стало известно еще в конце июля прошлого года. Разрешение на строительство компании выдали 25 августа 2023 года, действует оно три года.

ЭскизЭскиз
Эскиз
Фото: Специализированный застройщик Пушкина 77

ЖК на Пушкино будет состоять из двух 15-этажных корпусов с общим встроено-пристроенным зданием высотой в 2 этажа. Помимо квартир, многоэтажка будет дополнена подземной стоянкой на 101 место, офисными помещениями и кладовыми. Генеральным подрядчиком на объекте выступает компания «Ньютон Констракшн» из Тюмени.

Что касается застройщика, ООО «СЗ Пушкина 77» владеют компания «Ньютон сити» и Степан Ремезков, который является сыном избравшегося в Госдуму в 2021 году от Омской, Тюменской, Курганской областей и Республики Адыгея Александра Ремезкова. Земельный участок, кстати, находится в собственности застройщика с февраля 2021 года.

Ранее Город55 рассказывал, сколько будут стоить квартиры в элитном ЖК на Масленникова.

Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК
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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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