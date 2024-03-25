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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:39

иллюстрация

Рекордное увеличение. Омичей предупредили о резком скачке цен на авиабилеты

25 марта 2024, 07:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске в начале 2024 года резко подорожали авиабилеты в эконом-классе

По данным Росстата, в феврале цены на авиабилеты поднялись на целых 42%.

В начале 2024 года цены на билеты в экономклассе резко выросли. Согласно последним данным Росстата, стоимость перелетов по России в экономклассе за январь–февраль увеличилась на 34-42%.

К февралю стоимость авиабилетов достигла 7,2 тысяч рублей за тысячу километров полета. Стоит отметить, что в феврале наблюдался значительный рост цен по сравнению с январем, как сообщает РБК. Месячная динамика средних цен составила 12,7%, что является самым резким ростом цен за последние годы.

К примеру, в феврале 2023 года авиабилеты подорожали на 6,2% по сравнению с январем, а в 2022 году рост составил 2,5%. В предыдущие годы рост цен на авиабилеты был в пределах 1-2%, согласно анализу Росстата.

Напоминаем, что со 2 апреля будут запущены прямые рейсы из Омска в Баку и Хургаду. Вылеты в Египет будут осуществляться каждые 10-11 дней до 18 октября. Рейс Омск — Баку запланирован по вторникам, а обратно — по понедельникам. Кроме того, с 27 апреля по 21 октября будет запущен прямой рейс в Турцию.

Билеты доступны к продаже. Из Омска запустили прямые авиарейсы в Хургаду и Баку
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