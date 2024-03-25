Рекордное увеличение. Омичей предупредили о резком скачке цен на авиабилеты

Напоминаем, что со 2 апреля будут запущены прямые рейсы из Омска в Баку и Хургаду. Вылеты в Египет будут осуществляться каждые 10-11 дней до 18 октября. Рейс Омск — Баку запланирован по вторникам, а обратно — по понедельникам. Кроме того, с 27 апреля по 21 октября будет запущен прямой рейс в Турцию.