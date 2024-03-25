Рекордное увеличение. Омичей предупредили о резком скачке цен на авиабилеты

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В начале 2024 года цены на билеты в экономклассе резко выросли. Согласно последним данным Росстата, стоимость перелетов по России в экономклассе за январь–февраль увеличилась на 34-42%.
К февралю стоимость авиабилетов достигла 7,2 тысяч рублей за тысячу километров полета. Стоит отметить, что в феврале наблюдался значительный рост цен по сравнению с январем, как сообщает РБК. Месячная динамика средних цен составила 12,7%, что является самым резким ростом цен за последние годы.
К примеру, в феврале 2023 года авиабилеты подорожали на 6,2% по сравнению с январем, а в 2022 году рост составил 2,5%. В предыдущие годы рост цен на авиабилеты был в пределах 1-2%, согласно анализу Росстата.
Напоминаем, что со 2 апреля будут запущены прямые рейсы из Омска в Баку и Хургаду. Вылеты в Египет будут осуществляться каждые 10-11 дней до 18 октября. Рейс Омск — Баку запланирован по вторникам, а обратно — по понедельникам. Кроме того, с 27 апреля по 21 октября будет запущен прямой рейс в Турцию.