Поезжайте в Краснодар. Омская академия «Авангард» разгонит второй состав своих команд

Ответа на этот вопрос не последовало, а директор академии в очередной раз подчеркнул, что вектор развития теперь направлен именно на младший возрастной сегмент. В 14 лет, по его словам, шансов уже меньше, чем в 8 или 10 лет. Вторые команды теперь будут существовать по два года. Соответственно у детей 2013 года рождения после захода в академию будет два года на ротацию.