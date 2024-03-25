Поезжайте в Краснодар. Омская академия «Авангард» разгонит второй состав своих команд

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Пару дней назад хоккейная академия «Авангард» официально заявила о планах значительного усиления работы с младшими игроками и расширения наполняемости групп набора до 100 и выше детей. Все это делается в рамках принятой в конце декабря 2023 года трехлетней стратегии развития системы академии.
Однако из-за этого, как стало известно Городу55, «Авангард» решил «избавиться» сразу от 70 воспитанников, которые входят в команды второго состава. В нашем материале рассказываем, как шаг объяснили в хоккейной академии, что предлагают родителям воспитанников и какие варианты остались у детей, отдавших занятиям хоккеем много лет.
19 марта родителей воспитанников хоккейной академии «Авангард» пригласили на собрание с руководством. Встреча получилось напряженной, так как родителям сообщили, что от вторых составов 2008, 2009 и 2010 года решили отказаться. В состав этих команд входят 69 детей, которые занимаются хоккеем по 8-10 лет.
«Академия является одной из лучших в стране. На следующие сезоны задача стоит такая — сделать один из топовых детских хоккейных центров. Встает вопрос: а что для этого нужно? Основная проблема — нехватка льда. Это нас ограничивает в возможностях предоставления квалифицированного тренировочного процесса для наших самых маленьких ребят» — сообщил на собрании директор академии Кирилл Алексеев (аудиозапись с собрания есть в распоряжении редакции Города55, — прим. Ред.).
Руководитель отметил, что результаты тестирования вторых команд сильно разнятся с результатами команд первого состава, а на этапе 14 лет можно сделать вывод, с какой долей вероятности ребенок пройдет в академию. Так как академия теперь делает упор на самых младших возрастах, сразу три команды второго состава упразднят.
«Как бы это не было неприятно, но другого выхода у нас нет. О строительстве нового городского хоккейного центра речи не идет. Ресурсы, которые тратятся на вторые команды, я говорю не только про финансы, но и человеческие в том числе, и инфраструктура — наша стратегическая задача все эти потоки направить на младшие возрасты. Что касается ваших ребят, мы готовы всячески посодействовать их дальнейшему продолжению карьеры, взаимодействию со школами, если такая заинтересованность будет у вас», — добавил Кирилл Алексеев.
Родители такую новость естественно восприняли, как выгон детей на улицу после завершения сезона.
«Восемь лет ребята отдали хоккею, и к 15 годам им говорят: „До свидания“. Вот этих ребят молодых, на которых вы сейчас акцент делаете, вы предупреждаете, что их такая же судьба ждет?», — поинтересовался отец одного из воспитанников.
Ответа на этот вопрос не последовало, а директор академии в очередной раз подчеркнул, что вектор развития теперь направлен именно на младший возрастной сегмент. В 14 лет, по его словам, шансов уже меньше, чем в 8 или 10 лет. Вторые команды теперь будут существовать по два года. Соответственно у детей 2013 года рождения после захода в академию будет два года на ротацию.
Командам второго состава 2008-2010-х годов указывают на низкие результаты тестирования и сильное проигрывание в этом плане первому составу.
«Если мы говорим про общую физическую подготовку, то разница менее значительная. Да, игроки вторых составов могут компенсировать физикой, лучше может подтянуться, прыгнуть, но это исключительные случаи. Но если в среднем подводить, результаты игроков первого состава гораздо выше результатов вторых команд», — подчеркнул на собрании ассистент директора по спортивно-методической работе Вадим Варданян.
Пока игроки из команд второго состава продолжают заниматься и играть. Хотя, по словам родителей, дети на фоне слухов о своем выгоне ходят с поникшими головами. Но шанс попасть в первый состав (не беремся оценивать насколько реальный и честный) у ребят еще есть. Для этого нужно будет пройти лучше других очередное тестирование, которое запланировано на 2 и 3 мая.
«Первый и второй состав будет выполнять идентичные задания. 25 человек пройдут в состав первого состава», — сообщил Варданян.
Правда, как рассказала Городу55 мама одного из воспитанников, вот уже три года руководство хоккейной академии не публикует и не показывает родителям результаты.
«Самый первый раз, когда опубликовали три года назад результаты наших тестов, наш второй состав на голову превосходил первый. Все начали возмущаться, а что там за дети в первом составе играют, если они по этим тестированиям гораздо слабее наших, но при этом входят в первый состав. И больше мы не видели ни одной таблицы с результатами тестирования», — отметила омичка.
По мнению родителей, сейчас половина хоккеистов в первом составе — это приезжие дети, а своих детей по какой-то причине воспитывать в ХА «Авангард» не хотят. В других же городах и хоккейных школ, и команд гораздо больше. На это замечание директор академии Кирилл Алексеев отреагировал уже не так спокойно:
«Одно и то же. Какое академия имеет отношение к тому, сколько в Омске команд. Екатеринбург, Челябинск… Только ленивый мне не говорит второй год уже, сколько там школ. Ко мне как к руководителю академии какие вопросы могут быть? Мы очень много делаем для хоккея».
Помимо варианта с попаданием в команду первого состава после майского тестирования, родителям предложили отправить детей в партнерскую школу, которая находится в Краснодарском крае. Речь идет о Краснодарской академии хоккея «Гвардия» (создана в 2022 году в станице Северской), с которой «Авангард» совсем недавно подписал соглашение о совместном развитии детско-юношеского хоккея. Главным тренером там, кстати, выступает омич Алексей Первушин. В Омске же партнерских школ у «Авангарда», к сожалению, нет.
«Если заинтересованность родителей будет, руководство из Краснодара приедет, и лично презентует вам свою хоккейную школу. Я в ней был, инфраструктура, все там хорошо», — сообщил Алексеев.
Помимо этого, как выяснилось, руководители школы-партнера даже готовы пригласить в Краснодар инициативную группу омичей для экскурсии на месте. Предложение родителей не сильно заинтересовало. Во-первых, далеко не каждый человек готов отправить своего ребенка одного в другой город в возрасте 13-15 лет. На переезд всей семьей тоже решатся не многие. Во-вторых, уровень краснодарской команды, по словам родителей, ниже.
В итоге родители, чьи дети несколько лет подряд спешили на тренировки и буквально жили хоккеем, оказались в патовой ситуации.
«Если переведемся в Краснодар, они уступят права на хоккеиста. У нас же контракты, и, по сути, наши дети принадлежат „Авангарду“. А если просто так захочу забрать документы, чтобы у сына в личном деле было написано, что он когда-то где-то обучался и играл в хоккее, мне скажут, будь добра заплати за это от 450 до 600 тысяч рублей», — добавила омичка.
То есть без выплаты компенсации клубу ребенок может перейти из «Авангарда» только в краснодарскую академию «Гвардию». Контракты с детьми в Омске подписаны до 17 лет, до этого времени права на хоккеиста принадлежат «Авангарду», а значит просто так забрать документы после нынешнего сезона не получится.
Тем более ранее, как рассказали Городу55, была ситуация, что парни закончили 11 классов: «Авангард» не перевел их в юношескую либо молодежную лигу. В итоге когда родители стали подходить, чтобы забрать документы и поехать в другой клуб, им предложили оплатить клубу отступные на сумму 600 тысяч рублей. Поэтому сейчас родители ждут такого же развития событий.
В заключении расскажем о еще одном интересном моменте обучения детей в академии «Авангард». По последним официальным данным, в системе более 800 игроков в возрасте 5-17 лет.
«Базовая подготовка проходит в детском хоккейном центре „Авангард“, после, на основе результатов ежегодного комплексного тестирования, формируются составы на перевод в академию, где начинается уже углубленная и интенсивная подготовка с уклоном на профессиональный спорт», — говорилось в недавнем пресс-релизе академии.
Обучение для детей в «Авангарде» бесплатное, но экипировку родители вынуждены покупать за свой счет.
«Мы покупаем форму, оплачиваем выезды. Последние четыре года, как открылась академия, выдают только шорты и футболки. За свой счет мы покупаем даже куртки и шапки, чтобы вся команда ходила в одинаковом. Хотя, судя по последнему контракту, нам должны все это предоставлять. Когда мы задавали вопрос, где наша форма, нам сказали, что это условие прописано только для первого состава. А первый состав разводит руками и говорит, что тоже все покупает за свой счет», — добавила мама одного из хоккеистов.
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Решение клуба выглядит кардинальным. Да, варианты для продолжения карьеры пока еще есть — хорошее прохождение майского тестирования или перевод в партнерскую школу в Краснодаре. Второй вариант, скорее всего, заинтересует далеко не всех. Для хоккеистов переход из одной команды в другую с переездом в другой город — дело привычное. Но в нашем случае речь идет о 13-15-летних детях, которым пришлось бы полностью менять свою жизнь и окружение.
Отметим, что объявление новости об отказе от вторых составов прошло в тот же день, когда «Авангард» уволил главного тренера Михаила Кравца после разгромного поражения ярославскому «Локомотиву». Сам экс-тренер, комментируя свою отставку, сообщил, что расстроился, что ему не дали даже малейшего шанса для исправления ситуации в серии с «Локомотивом». Это решение многие назвали шокирующим и принятым на эмоциях.