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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

иллюстрация

Перебегал рельсы. В Омской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

25 марта 2024, 04:54
Фото: Город55
иллюстрация

Грузовой поезд насмерть сбил перебегавшего рельсы мужчину в Омской области

На данный момент не установлена личность погибшего.

Сегодня, 25 марта, около 4 утра грузовой поезд сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Это произошло вблизи села Черемновка в Омской области на участке между станциями Драгунская и Кочковатский Западно-Сибирской железной дороги.

Оказалось, что мужчина переходил пути в неустановленном месте прямо перед приближающимся поездом. В результате происшествия он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

место происшествияместо происшествия
Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в начале марта на железнодорожном вокзале рабочего поселка Марьяновка произошло трагическое событие. 39-летний мужчина оказался слишком близко к путям, и потоком воздуха его затянуло под колеса товарного поезда. От полученных травм он скончался на месте.

Скончался на месте. Мужчину затянуло под поезд в Омской области
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости
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