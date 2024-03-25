Перебегал рельсы. В Омской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

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Published Сегодня, 04:54
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Сегодня, 25 марта, около 4 утра грузовой поезд сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Это произошло вблизи села Черемновка в Омской области на участке между станциями Драгунская и Кочковатский Западно-Сибирской железной дороги.
Оказалось, что мужчина переходил пути в неустановленном месте прямо перед приближающимся поездом. В результате происшествия он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, что в начале марта на железнодорожном вокзале рабочего поселка Марьяновка произошло трагическое событие. 39-летний мужчина оказался слишком близко к путям, и потоком воздуха его затянуло под колеса товарного поезда. От полученных травм он скончался на месте.