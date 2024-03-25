Перебегал рельсы. В Омской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Напомним, что в начале марта на железнодорожном вокзале рабочего поселка Марьяновка произошло трагическое событие. 39-летний мужчина оказался слишком близко к путям, и потоком воздуха его затянуло под колеса товарного поезда. От полученных травм он скончался на месте.