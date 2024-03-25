От «Поворотной» ходят полупустые. В Омске представили расписание нового маршрута №28

Сегодня, 25 марта, утром на «Поворотной» практически не было людей. Например, в 9.15 в автобус №28 на этой остановке зашло только шесть человек. Многие омичи, похоже, предпочли дойти до других остановок, мимо которых ходит большее количество маршрутов.