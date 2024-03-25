От «Поворотной» ходят полупустые. В Омске представили расписание нового маршрута №28

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
С 24 марта после закрытия на ремонт перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября в Омске начал ходить новый автобусный маршрут №28 от «Поворотной» до «Площади Победы». В департаменте транспорта городской администрации опубликовали плановое расписание отправления автобусов маршрута №28 в рабочие дни.
От «Поворотной», согласно плану, транспорт будет отходить в 6.00, в обратном направлении, от «Площади Победы», в 6.19. Всего на маршруте №28 в будни работает пять больших автобусов, а в выходные — три автобуса.
Сегодня, 25 марта, утром на «Поворотной» практически не было людей. Например, в 9.15 в автобус №28 на этой остановке зашло только шесть человек. Многие омичи, похоже, предпочли дойти до других остановок, мимо которых ходит большее количество маршрутов.
Отметим, что несмотря на активное освещение перекрытия важного перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября и последовавшего из-за этого изменения схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта, для многих это все равно стало полной неожиданностью. У кондуктора омичи интересовались, что вообще произошло и как именно ходит новый маршрут №28.
Ранее Город55 рассказывал, что утром Омск охватили пятибалльные пробки. Заторы образовались на улицах, куда после перекрытия пустили большую часть общественного транспорта.