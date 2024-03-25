Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

На выездной сессии ПМЭФ обсудят сотрудничество между Россией и ЮАР

На выездной сессии ПМЭФ обсудят сотрудничество между Россией и ЮАР

25 марта 2024, 17:48
Фото: roscongress.org
27 марта в Йоханнесбурге пройдет выездное мероприятие Петербургского международного экономического форума 2024 года с основной темой «ПМЭФ-2024: развитие делового сотрудничества между Россией и Южно-Африканской Республикой».

«Летом 2023 года мы провели второй саммит и экономический и гуманитарный форум „Россия — Африка“, по-настоящему масштабное и беспрецедентное мероприятие. Мы видим взаимный интерес и понимаем, что для продолжения плодотворного диалога необходимо использовать новые форматы, выездное мероприятие — один из них. Таким образом, мы можем при личном общении рассказать о преимуществах, которые дает площадка ПМЭФ», — отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Параллельно сотрудничество России и ЮАР расширяется в рамках БРИКС и на международном уровне, предоставляя новые возможности для бизнеса обеих стран, сообщает 56orb.ru.

«У наших стран всегда было стремление к развитию торговли. Россия не только является ключевым партнером Южно-Африканской Республики, но и играет важную роль в поставках технологий для развития ее экономики. Мы активно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, а также интеллектуальная собственность. Многолетнее стратегическое партнерство между ЮАР и Россией создает прочные основания для дальнейшего укрепления нашего союза», — прокомментировал президент Black Business Council Элиас Монаге.

Петербургский экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Информационный партнер ПМЭФ — медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
Поезжайте в Краснодар. Омская академия «Авангард» разгонит второй состав своих команд
Сегодня, 07:18
Ехала с мигалками. Омская полиция начала проверку после ДТП со скорой помощью
Сегодня, 13:52
«Омск. Скорбим. 22.03.24». Сотни омичей почтили память погибших в «Крокусе»
Сегодня, 03:44
Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений
Сегодня, 09:45
Новые жертвы. Следственный комитет России сообщил о новых погибших в теракте 22 марта
Вчера, 14:18
Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона
Сегодня, 04:39
"