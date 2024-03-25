На выездной сессии ПМЭФ обсудят сотрудничество между Россией и ЮАР

«У наших стран всегда было стремление к развитию торговли. Россия не только является ключевым партнером Южно-Африканской Республики, но и играет важную роль в поставках технологий для развития ее экономики. Мы активно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, а также интеллектуальная собственность. Многолетнее стратегическое партнерство между ЮАР и Россией создает прочные основания для дальнейшего укрепления нашего союза», — прокомментировал президент Black Business Council Элиас Монаге.