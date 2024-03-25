На выездной сессии ПМЭФ обсудят сотрудничество между Россией и ЮАР

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
«Летом 2023 года мы провели второй саммит и экономический и гуманитарный форум „Россия — Африка“, по-настоящему масштабное и беспрецедентное мероприятие. Мы видим взаимный интерес и понимаем, что для продолжения плодотворного диалога необходимо использовать новые форматы, выездное мероприятие — один из них. Таким образом, мы можем при личном общении рассказать о преимуществах, которые дает площадка ПМЭФ», — отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.
Параллельно сотрудничество России и ЮАР расширяется в рамках БРИКС и на международном уровне, предоставляя новые возможности для бизнеса обеих стран, сообщает 56orb.ru.
«У наших стран всегда было стремление к развитию торговли. Россия не только является ключевым партнером Южно-Африканской Республики, но и играет важную роль в поставках технологий для развития ее экономики. Мы активно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, а также интеллектуальная собственность. Многолетнее стратегическое партнерство между ЮАР и Россией создает прочные основания для дальнейшего укрепления нашего союза», — прокомментировал президент Black Business Council Элиас Монаге.
Петербургский экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Информационный партнер ПМЭФ — медиахолдинг 1MI.