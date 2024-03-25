Эксперты назвали породы кошек, у которых нет шерсти

Экзотический короткошерстный лысый — это порода, которая сочетает в себе лысость с коротким пушистым покровом на мордочке, ушах и хвосте. Они обладают игривым характером и всегда готовы к активным играм и забавам. Экзотические короткошерстные лысые кошки часто становятся любимцами семьи благодаря своей веселой натуре и дружелюбному поведению.