Эксперты назвали породы кошек, у которых нет шерсти

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Сфинкс — самая известная и популярная порода лысых кошек. Их лысое тело, большие уши и выразительные глаза делают их неповторимыми. Сфинксы обладают уникальным характером — они ласковы, умны и любят быть в центре внимания. Уход за ними требует особого внимания из-за отсутствия шерсти, но их прекрасные личности компенсируют все усилия, пишет pravda.ru.
Донской сфинкс — еще одна порода лысых кошек, которая заслуживает внимания. Они имеют гипоаллергенное покровительство, что делает их идеальным выбором для аллергиков. Донские сфинксы также обладают дружелюбным и ласковым характером, они быстро привязываются к своим владельцам и становятся преданными спутниками.
Петерболд — это порода, которая происходит от скрещивания сфинксов и ориентальных короткошерстных кошек. Они имеют стройное телосложение, уши и хвост. Петерболды отличаются высоким интеллектом и активностью. Они любопытны и игривы, всегда готовы исследовать мир вокруг себя.
Украинский левкой — это редкая порода лысых кошек, происходящая из Украины. У них мускулистое телосложение и изящные очертания. Украинские левкои обладают нежным и спокойным характером, они часто привязываются к одному члену семьи и становятся отличными компаньонами.
Экзотический короткошерстный лысый — это порода, которая сочетает в себе лысость с коротким пушистым покровом на мордочке, ушах и хвосте. Они обладают игривым характером и всегда готовы к активным играм и забавам. Экзотические короткошерстные лысые кошки часто становятся любимцами семьи благодаря своей веселой натуре и дружелюбному поведению.