Ехала с мигалками. Омская полиция начала проверку после ДТП со скорой помощью

Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию сегодня днем, около 16:00. На месте происшествия удалось предварительно установить, что скорая помощь ехала со включенной мигалкой и сиреной, внутри находились пассажиры. На улице Орджоникидзе автомобиль проезжал на «красный» сигнал светофора, именно в этот момент и столкнулся с «Тойотой».