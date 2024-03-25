Ехала с мигалками. Омская полиция начала проверку после ДТП со скорой помощью

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию сегодня днем, около 16:00. На месте происшествия удалось предварительно установить, что скорая помощь ехала со включенной мигалкой и сиреной, внутри находились пассажиры. На улице Орджоникидзе автомобиль проезжал на «красный» сигнал светофора, именно в этот момент и столкнулся с «Тойотой».
От удара транспорт медслужбы опрокинулся. В результате аварии пострадали пассажиры скорой помощи — три женщины и три ребенка, они обратились за медицинской помощью.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура.