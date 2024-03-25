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Updated Сегодня, 13:52

Полиция начала проверку после ДТП со скорой помощью на одной из омских улиц

Ехала с мигалками. Омская полиция начала проверку после ДТП со скорой помощью

25 марта 2024, 13:52
Фото: Прокуратура Омской области

Полиция начала проверку после ДТП со скорой помощью на одной из омских улиц

В результате аварии пострадали пассажиры скорой помощи, ход расследования контролирует прокуратура.

Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию сегодня днем, около 16:00. На месте происшествия удалось предварительно установить, что скорая помощь ехала со включенной мигалкой и сиреной, внутри находились пассажиры. На улице Орджоникидзе автомобиль проезжал на «красный» сигнал светофора, именно в этот момент и столкнулся с «Тойотой».

От удара транспорт медслужбы опрокинулся. В результате аварии пострадали пассажиры скорой помощи — три женщины и три ребенка, они обратились за медицинской помощью.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура.

Фото: Прокуратура Омской области
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#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Скорая помощь#Новости#ДТП со скорой помощью#Скорая#Анастасия Баянова
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