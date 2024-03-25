Дошло до суда. Прокуратура обязала ФАПы Омского района установить пандусы

Сначала прокуратура направила представление главному врачу районной больницы, но никаких действий принято не было. Поэтому в суд был подан иск с требованием обязать Колосовскую центральную районную больницу оборудовать входы в ФАПы пандусами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.