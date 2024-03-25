Дошло до суда. Прокуратура обязала ФАПы Омского района установить пандусы

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о выявлении нарушений законодательства об охране здоровья граждан и социальной защите инвалидов в Колосовском районе. Речь идет о БУЗОО «Колосовская ЦРБ».
Выяснилось, что входы в здания фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 4 населенных пунктах не оборудованы пандусами, что затрудняет доступ в медучреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сначала прокуратура направила представление главному врачу районной больницы, но никаких действий принято не было. Поэтому в суд был подан иск с требованием обязать Колосовскую центральную районную больницу оборудовать входы в ФАПы пандусами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.
В итоге суд полностью удовлетворил заявленные требования. После того как судебное решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.