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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

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Дошло до суда. Прокуратура обязала ФАПы Омского района установить пандусы

25 марта 2024, 05:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области на больницу подали в суд из-за отсутствия пандусов

Главный врач районной больницы не отреагировал на представление прокуратуры, поэтому был подан иск в суд.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о выявлении нарушений законодательства об охране здоровья граждан и социальной защите инвалидов в Колосовском районе. Речь идет о БУЗОО «Колосовская ЦРБ».

Выяснилось, что входы в здания фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 4 населенных пунктах не оборудованы пандусами, что затрудняет доступ в медучреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья.

вход в ФАПвход в ФАП
вход в ФАПвход в ФАП
вход в ФАПвход в ФАП
вход в ФАП
Фото: Пресс-служба прокуратуры Омской области

Сначала прокуратура направила представление главному врачу районной больницы, но никаких действий принято не было. Поэтому в суд был подан иск с требованием обязать Колосовскую центральную районную больницу оборудовать входы в ФАПы пандусами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.

В итоге суд полностью удовлетворил заявленные требования. После того как судебное решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

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